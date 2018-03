Códigos de barras geram benefícios às empresas

Curitiba, PR--(DINO - 12 dez, 2016) - Os últimos dois anos trouxeram um grande desafio aos empresários brasileiros: superar as dificuldades financeiras e resistir às limitações impostas pelo cenário de crise econômica. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Automação mostrou que empresários que investiram em equipamentos para realizar a leitura dos códigos de barra tiveram retorno positivo. Aliás, a automação comercial tem sido usada por muitos empreendedores como uma ferramenta positiva para aumentar a produtividade.

Quase 81% dos produtos que circulam no país conta com código de barras. De acordo com a pesquisa, 91,6% das empresas que vendem diretamente ao consumidor final consideram o uso do código de barras positivo, auxiliando a alavancar o negócio. Um dos principais retornos está na gestão do negócio, pois 88% consideram que a tecnologia facilita a administração.

"O Código de Barras simplifica o processo de gestão do estoque e da rastreabilidade do produto. É possível também que seja usado para aumentar o controle do Ponto de Vendas (PDV), especialmente quando integrado a um sistema de gestão", explica o sócio-diretor da Bz Tech, Bruno Zimmermann. "As principais vantagens são o aumento da segurança no processo de coleta de informações, a diminuição de erros e a melhoria da eficiência e rapidez no desempenho", ressalta.

O futuro

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nove em cada dez consumidores do país já usam os códigos de barras nos estabelecimentos, sobretudo em terminais de consulta para checar preços ? uma obrigação estabelecida por lei desde setembro de 2006. A expectativa é que, com o passar do tempo, as informações demonstradas nesses equipamentos possam ser ampliadas ao consumidor. Por exemplo, 88% dos clientes esperam que, ao menos, o prazo de validade seja incluído nessa demonstração.

Além dos códigos tradicionais, os códigos de barras 2D (QR Code) aparecem como outra opção para ampliar a gama de informações salvas em um código de barras, bem como as tags de RFID, que logo estarão disponíveis no mercado.

Confira, abaixo, outros benefícios sentidos pelas empresas que investem nos códigos de barras.

- Aumento da eficiência da cadeia de abastecimento

- Facilidade no acesso ao mercado de grande escala

- Redução da perda de vendas

- Aumento da velocidade de chegada dos produtos ao mercado

- Melhora do relacionamento com os consumidores: mais controle e mais satisfação

- Gerenciamento do estoque em tempo real

Interessado em adquirir equipamentos para fazer a leitura dos códigos de barras? Quer entender melhor como essa tecnologia pode influenciar o seu negócio? Entre em contato com a Bz Tech e tire as suas dúvidas.

Website: http://www.bztech.com.br