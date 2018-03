Colégio Poliedro e o Caderno Digital Inteligente

São Paulo - SP--(DINO - 15 dez, 2016) - A ENG DTP & Multimídia, empresa dedicada a treinamentos, consultoria e licenciamento de software, em parceria com a WACOM, distribuiu o bloco de notas Bamboo Spark para testes no Colégio Poliedro em São José dos Campos, com a nova proposta de "formato de Caderno Digital".

O produto é uma pasta inteligente com um bloco de notas que vem com uma caneta esferográfica moderna e um lugar para os papéis. Ela permite que você escreva à mão e, na sequência, salve suas anotações localmente - ou na nuvem - para edição, arquivamento e acesso em qualquer lugar.

"Com este dispositivo, acredito ter encontrado a ferramenta viável para a realização de uma sala de aula virtual, onde o professor com sua mesa digital e o aluno com seu caderno podem interagir ao mesmo tempo um com o outro dentro do mesmo ambiente. Até hoje as ferramentas oferecidas eram muitas caras, então acredito ter encontrado a solução ideal com preço acessível", explica Massayuki Yamamoto, consultor técnico educacional.

A gerente comercial da ENG, Simone Lourenço, explica que "a ENG é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, que integra tecnologias para as principais instituições de ensino do país. No momento em que conhecemos o Poliedro, tivemos a oportunidade de ver um projeto estruturado para o desenvolvimento do caderno digital. Aí entendemos a possibilidade de ajudar com o Bamboo Spark da WACOM e percebemos que poderíamos tirar esse projeto do papel e torná-lo real".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O produto Bamboo Spark foi concebido para que os usuários transformem suas anotações, desenhos e inspirações, do formato analógico para digital e as armazenem em nuvem. Vivemos uma era em que os alunos utilizam muitos dispositivos móveis, como smartphones e tablets, mas ainda faltava um produto que os permitisse continuar com a escrita. Com o Bamboo Spark, por meio de um simples toque ele consegue fazer anotações digitais e transformá-las em diversos documentos, armazenando-os e compartilhando na Nuvem", ressalta Luciano Mello, gerente da Wacom para educação.

A nuvem escolhida pelo Poliedro para seus alunos pertence a Microsoft e, dentro do pacote Office 365, os alunos têm no One Note o ambiente ideal para esta operação, com segurança de proteção das informações.

Os professores do Poliedro identificaram como benefício a possibilidade de projetar a produção dos alunos para a lousa e, assim, compartilhar o que cada um fez com os demais colegas e, oferecendo uma nova dinâmica em sala de aula. Outro benefício é para o próprio professor, que pode visualizar em casa (ou em qualquer lugar) as anotações que os alunos fizeram em sala de aula, acompanhar as tarefas e estudos, auxiliando no acompanhamento no dia a dia.

Para os alunos, a ferramenta foi apaixonante por ser acessível e facilitar nos estudos. Se alguém esquecer o caderno, por exemplo na escola, você pode acessar pelo celular. Sem dúvida fica tudo mais fácil.

Poliedro gerou case de destaque

O case do Poliedro com o uso integrado do Caderno Digital com acesso à nuvem, apresentado no Microsoft Technology Center, em São Paulo, foi o destaque do Encontro de Decisores em Educação, que ocorreu em 23 de novembro, com a participação de diretores das mais importantes instituições de ensino no país.

Caderno Digital Bamboo Spark

O Bamboo Spark oferece suporte à conversão de anotações manuscritas em texto. Comece a escrever naturalmente em qualquer papel e, em seguida, use o app Bamboo Spark Ink to Text lite com Wacom Cloud para transformar suas anotações manuscritas em texto simples.

Quando terminar de fazer suas anotações em uma página, pressione o botão para armazená-las com segurança. Se não estiver conectado a outro dispositivo, não se preocupe; a Bamboo Spark pode armazenar até 100 páginas para que você capture suas ideias quando e onde desejar.

Ao reconectar seu dispositivo habilitado para Bluetooth® Smart, suas anotações serão automaticamente sincronizadas com o app Bamboo Spark e, quando houver uma conexão de Internet disponível, com a Wacom Cloud.

Sobre a WACOM:

Fundada no Japão em 1983, a Wacom é uma companhia global com escritórios em todo o mundo que suportam a distribuição e vendas em mais de 150 países. Por mais de 30 anos, a Wacom tem trabalhado com as mais criativas pessoas e organizações para inspirar e equipar estes públicos e fazer do mundo, um lugar mais criativo. Os produtos da Wacom têm sido usados por consumidores leais para criar alguns dos conteúdos mais emocionantes relacionados à arte digital, filmes, efeitos especiais, moda e designers de produtos.

Além disso, os produtos desempenham também um papel significativo em tornar a tecnologia acessível de uma forma natural e intuitiva por meio de mesas digitalizadoras, tablets, canetas digitais, displays interativos, soluções de interface digital e eDocument. Assim, oferecem a possibilidade dos usuários de todo o mundo expressarem sua criatividade digitalmente, sejam eles artistas, executivos ou toda e qualquer pessoa que aprecie a criatividade.

A empresa também oferece seus produtos como soluções OEM através do Wacom Feel IT Technologies, integrada a PCs, tablets e smartphones dos principais fabricantes mundiais. Para mais informações sobre os produtos da Wacom.

Sobre a ENG DTP & Multimídia:

A ENG DTP & Multimídia Ltda. é uma empresa pertencente ao Grupo ENG, integrado também pela empresa ENG Com Comp Ltda. Fundado há 30 anos, o foco de atuação do Grupo é a transferência de tecnologias. Para isso, possui parcerias com grandes empresas do setor tecnológico como a Adobe, Autodesk, Corel, Microsoft, WACOM, Apple e Sencha.

Operando em São Paulo, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, o Grupo ENG dedica-se a treinamentos oficiais, consultoria técnica, licenciamentos de software (Revendedor Top 3 no Brasil) e prestação de serviço de Certificação Profissional; perfazendo uma proposta inovadora de Valor ao mundo da Educação. Atualmente, a ENG possui carteira de clientes com 156 Entidades de Ensino no país, de todos os portes.

Website: http://www.eng.com.br