Collinear Networks e Lockheed Martin anunciam colaboração para desenvolver tecnologia global de transmissão de dados sem fio

SANTA CLARA, Califórnia, 15 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Collinear Networks, Inc. (Collinear), empresa com sede no Vale do Silício, está anunciando uma colaboração contínua de 2,5 anos com a Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin) para promover seu plano de comercializar uma tecnologia mundia de transmissão sem fio de alta capacidade para operadoras de rede de telecomunicações.

A Collinear tem trabalhado com a Lockheed Martin Space Systems com base em um contrato de desenvolvimento e licenciamento exclusivo celebrado em junho de 2014 para comercializar um produto de transmissão sem fio ponto a ponto híbrido desenvolvido pela Lockheed Martin Space Systems que incorpora tecnologias inovadoras Ópticas em Espaço Livre (FSO, Free Space Optical) e de Radiofrequência (RF). O contrato concede à Collinear direitos exclusivos de marketing e vendas não governamentais em todo o mundo.

O uso global de dados móveis e Internet está crescendo, e as tecnologias atuais de transmissão de dados são desafiadas para tratar dessa demanda crescente de capacidade dentro de uma boa relação custo-benefício. As aplicações para produtos de transmissão sem fio ponto a ponto incluem mobilidade, infraestrutura fixa e móvel, Internet das Coisas, redes automotivas e definidas por software e backhaul sem fio fixo e móvel.

A Collinear está integrando sua tecnologia de rede com essa solução híbrida, e espera que proporcione benefícios nas áreas de capacidade e distância; inteligência de rede com um switch integrado para proporcionar recursos que auxiliarão na transição para novas arquiteturas, tais como 5G e redes definidas por software; além de implementação de baixo custo, quando comparada a tecnologias existentes.

A Collinear planeja que o tamanho e o peso intencionado das tecnologias permitam que um único técnico instale a tecnologia em uma infraestrutura de rede existente. A Collinear prevê que a tecnologia vai suplementar ou substituir a infraestrutura sem fio existente, aumentando significativamente a capacidade e eliminando, ao mesmo tempo, a necessidade de uma implementação de fibra desafiadora e altamente dispendiosa.

"Estamos extremamente empolgados em anunciar essa colaboração", declarou John Drury, fundador e presidente executivo da Collinear. "A Collinear e a Lockheed Martin têm trabalhado juntos há muitos anos para comercializar essa tecnologia, e a Collinear está empolgada em lançá-la no mercado com desempenho revolucionário tanto para usuários empresariais quanto para operadoras."

"Nós apreciamos a oportunidade de trabalhar com a Collinear para desenvolver essa tecnologia híbrida de comunicações que alavanca a herança da Lockheed Martin em tecnologias ópticas e em RF com a experiência da Collinear em tecnologia de rede", declarou Rick Ambrose, vice-presidente executivo da Lockheed Martin Space Systems.

De acordo com o contrato de licenciamento e desenvolvimento, os cientistas e engenheiros na Lockheed Martin no Vale do Silício estão colaborando com especialistas da Collinear para concluir o design do produto. A Collinear está vislumbrando um lançamento comercial no final de 2017.

"Hoje é um grande dia para a Collinear. Nós anunciamos ao público nossa colaboração com a Lockheed Martin após 30 meses de trabalho dedicado. Esperamos levar nossos produtos ao mercado a fim de satisfazer as necessidades crescentes de nossos clientes, proporcionando-lhes a melhor escolha de capacidade em relação à distância que lhes interessa", declarou Dana Waldman, CEO recém-nomeado da Collinear.

Com sede em Santa Clara, Califórnia, a Collinear Networks é pioneira em tecnologias de rede sem fio junto com a Lockheed Martin para proporcionar uma capacidade muito necessária e habilitar a era do "sempre conectado". A empresa é conduzida por uma equipe altamente credenciada com mais de 250 anos de experiência conjunta em gestão e tecnologia internacional.

Com sede em Bethesda, Maryland, a Lockheed Martin é uma companhia aeroespacial e de segurança global que emprega aproximadamente 98.000 pessoas em todo o mundo e que está envolvida principalmente na pesquisa, design, desenvolvimento, fabricação, integração e manutenção de sistemas avançados de tecnologia, produtos e serviços.

