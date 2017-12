Com a explosão da informação na era digital, como satisfazer um consumidor tão conectado?

São Paulo - SP--(DINO - 02 jan, 2017) - Os hábitos de consumo da sociedade mudaram. O acesso fácil à informação trouxe um novo perfil de consumidor: pessoas mais exigentes, críticas, curiosas, conectadas e afoitas por conhecimento e troca de experiências sobre um determinado produto ou serviço.

Fazer com que o cliente se sinta especial é o desafio mais importante de uma empresa, seja para se estabelecer um bom relacionamento com o consumidor, ou conquistar sua fidelidade.

Muitas vezes, antes de optar por determinada marca, o cliente procura saber o que as pessoas falam sobre ela. A mais rápida e fácil rede de pesquisa, como você sabe, é a web: redes sociais, sites blogs entre outros.

Ter uma boa reputação e visibilidade no mercado é o primeiro passo para que o futuro cliente passe a enxergar a marca com bons olhos e daí iniciar um bom relacionamento com ela.

Cause uma primeira impressão memorável: primeiras impressões são as que ficam.

Atender as expectativas do cliente, hoje, não é mais um diferencial. É essencial.

Após entregar o básico ? qualidade em produtos ou serviços, é preciso fazer a diferença aos olhos do consumidor. Fazer com que ele se sinta especial e não apenas mais um.

As empresas que se diferenciam no mercado são aquelas que entendem o que o cliente precisa, oferecem a solução adequada e conseguem surpreender este cliente. E surpreender quer dizer ? oferecer um atendimento excepcional, isto, em todo o ciclo de venda: primeiro contato, entrega do produto ou serviço e pós-venda. Fundamental no processo de fidelização.

Lembrando: são pessoas se relacionando com pessoas, ou seja, o relacionamento humano vem sempre primeiro lugar.

O comprometimento em atender bem o cliente deve ser de toda a equipe: tomadores de decisão, colaboradores que estão na linha de produção, marketing, equipe comercial e por fim, atendimento ao cliente.

Um cliente satisfeito não troca de marca, mesmo sabendo que existe outra com tecnologia mais avançada, por exemplo, por se sentir especial, por ter confiança na marca e empatia conquistada pela a empresa.

Segundo KOTLER - para os clientes ficarem satisfeitos precisam sentir uma sensação de prazer, de satisfação das suas necessidades ou desejos.

Satisfazer as necessidades do cliente, significa estar próximo dele, dar-lhe atenção, se fazer presente, demonstrar proatividade e principalmente, promover a abertura ao diálogo.

Saber o que o consumidor tem a dizer e interagir com ele, por meio dos canais de comunicação, é o caminho mais fácil para a marca ouvir e ser ouvida.

Outra dica: utilizar ferramentas de qualificação cadastral para manter a base de dados sempre atualizada e conhecer melhor o cliente, afim de estabelecer uma boa comunicação com ele.

Por exemplo: enriquecimento de dados ? adicionar novos atributos à base de dados. Segmentação ? saber a faixa-etária, renda presumida do cliente. Geolocalização ? localizar o consumidor com precisão. Saiba mais: www.smdata.com.br

Antes de colocar tudo isso em prática é preciso atenção e planejamento para saber onde o seu consumidor está ao invés de ficar de braços cruzados esperando ele entrar em contato com você.

Parece complexo? Não é. É só ter em mente de que a era digital chegou para potencializar o relacionamento humano. E isso, ninguém substitui.

