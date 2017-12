Com equipamentos projetados para trabalhar abaixo de zero, Crown Equipment quer ampliar atuação nas operações frigorificadas

A Crown Equipment Corporation é uma das maiores empresas do mundo em movimentação de materiais, conhecida pelo design premiado de produtos, engenharia e tecnologia avançadas, além de um serviço pós-venda diferenciado. Produz uma ampla gama de empilhadeiras, bem como tecnologias de automação e gestão de frotas.

Trabalhar em temperaturas negativas é um grande desafio não só para os equipamentos, mas especialmente para os operadores. Para lidar com paletes e outras cargas eficientemente, os operadores precisam de mais do que uma cabine aquecida. É fundamental contar com um equipamento que não quebre em condições extremas, por isso a Crown desenvolveu equipamentos preparados para trabalhar em ambientes severos.

"A linha de equipamentos da Crown para atuar em temperaturas extremamente baixas foi projetada para diminuir o impacto das condições de frio e garantir um ótimo desempenho, economia de energia e manutenção mínima", disse Evandro Martins, Gerente Geral da Crown Brasil. O design da cabine foi pensado em torno do operador e considera a visibilidade de todos os ângulos. Detalhes cuidadosamente concebidos tais como coluna de direção ajustável, aquecedor embutido na porta, "mesa" de trabalho espaçosa e visibilidade em 360 graus, garantem que trabalhar em uma empilhadeira retrátil com Cabine para Câmara Fria é tão produtivo quanto trabalhar em condições normais. "Cada recurso da cabine, totalmente integrado à empilhadeira retrátil, ajuda a tornar o manuseio de carga em condições severas o mais fácil e sem estresse possível."

Os equipamentos possuem janelas aquecidas, com limpadores de para-brisa frontais e traseiros, proporcionando visibilidade em todas as direções, até mesmo para cima. Para prevenir acidentes no interior das câmaras frias, a estrutura reforçada da cabine é construída em aço tubular perfilado, protegida por teto alongado e chassi. Para segurança do operador existe ainda uma saída de emergência no teto. Janelas vedadas, aliadas a aquecedores e ventiladores controlados eletronicamente e entradas de ar ajustáveis, resultam em um interior de cabine sempre quente e confortável. Assentos com apoio lombar ajustável, ajustes de peso individuais para cada operador e controles embutidos no apoio de braço garantem que os operadores se mantenham ativos e alertas. Com um vasto leque de opções e um excepcional conjunto de controles (joystick, mini alavancas e alavanca dupla), a cabine oferece elevado desempenho a cada turno.

Durabilidade

As soldas e os rebites do chassi dos equipamentos são revestidos com um composto especial anticorrosivo à base de cera, as conexões elétricas expostas são cobertas com selante de silicone e os componentes críticos são equipados com seus próprios aquecedores controlados por termostato. O compartimento do motor é protegido por camadas extras de tinta e uma cobertura espessa de verniz incolor. Além disso, a Crown, ao usar óleo hidráulico especialmente formulado e cobrir todas as partes móveis com graxa para baixa temperatura, garante que o desempenho da empilhadeira continue alto mesmo quando as temperaturas são realmente baixas.

Sobre a Crown Equipment Corporation

A Crown é uma das maiores empresas do mundo em movimentação de materiais, com reputação por ter um design premiado de produtos, engenharia e tecnologia avançadas e serviço pós-venda superior. A filosofia de negócios da Crown utiliza processos integrados verticalmente para projetar, fabricar e distribuir soluções inovadoras que melhoram a produtividade e a eficiência operacional de seus clientes. A Crown produz uma ampla gama de empilhadeiras, bem como tecnologias de automação e gestão de frotas.

A sede mundial da empresa está localizada em New Bremen, Ohio, EUA, com escritórios regionais na Austrália, China, Alemanha e Singapura. A empresa tem mais de 13 mil colaboradores em todo o mundo. A Crown opera uma rede de serviços e distribuição que ultrapassa os 500 pontos de venda de varejo em mais de 80 países, incluindo filial própria no Brasil. Para saber mais sobre as ideias da Crown para ajudar os clientes a avançar na produtividade de suas operações, visite crown.com/pt-br/