Com foco na profissionalização, Passaredo Linhas Aéreas muda sistema de gestão

Ribeirão Preto/SP --(DINO - 20 dez, 2016) - A Passaredo Linhas Aéreas, empresa de aviação regional com sede em Ribeirão Preto, anuncia a mudança em seu sistema de gestão, que passa a contar com a Presidência Executiva do Comandante Adalberto Bogsan. O então gestor da empresa nos últimos 15 anos, Comandante José Luiz Felício Filho assumirá o Conselho de Administração.

O objetivo da mudança é profissionalizar cada vez mais a gestão da companhia, focada na multiplicação de negócios e ampliação de oportunidades, mantendo sempre a vocação de transportador aéreo regional desde sua fundação em 1995.

Com sua nova estrutura de administração, a Passaredo se prepara para o momento de retomada econômica do Brasil, com a abertura de importantes oportunidades voltadas ao mercado da Aviação Regional, inclusive políticas governamentais e novos acordos comerciais.

SOBRE O NOVO PRESIDENTE DA COMPANHIA

Conhecido com Ada, o comandante Adalberto Bogsan trabalha com a Passaredo Linhas Aéreas como consultor aeronáutico desde julho de 2016. Como Diretor de Operações da Azul Linhas Aéreas nos anos de 2014 e 2015, liderou a implantação da aviação Internacional com os equipamentos A330 e finalizou o processo de fusão entre Azul e Trip Linhas Aéreas. Atuou, ainda, como vice-presidente técnico operacional da GOL de 2010 a 2013.

Comandante experiente, com mais de 13 mil horas de voo, Ada tem formação específica em Gestão de Empresas Aéreas e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Iniciou sua carreira na companhia aérea brasileira Rio-Sul em 1989 e juntou-se à GOL em Abril de 2002, como comandante de linha do Boeing 737 Next Generation. Em sua trajetória, já vivenciou todos os passos como copiloto, comandante, instrutor e checador de voo, tendo comandado em voo ainda aeronaves regionais Embraer 120 ? Brasília e Focker 50. Na GOL assumiu as diretorias de Operações e Controle de Operações. Na vice-presidência Técnica Operacional era responsável pelas Diretorias de Operações, Manutenção, Aeroportos, Suprimentos e Segurança Operacional.

