Com o auxílio da tecnologia, ambiente jurídico cresce em produtividade

Para se ter ideia do tamanho da demanda, um escritório de porte médio, por exemplo, com cerca de 1000 processos chega a receber em média 500 publicações em um único mês. A publicação é uma forma de dar publicidade, ciência às partes do processo de uma decisão ou intimação judicial. Agora imagina acompanhar esse volume de informações percorrendo dezenas de sites de diversos tribunais diariamente. Sem dúvida, horas de trabalho seriam desperdiçadas, uma vez que não é possível prever quando um ato será publicado.

O desenvolvimento de soluções tecnológicas para aumentar a produtividade dos profissionais do direito é um marco da era tecnológica e sistemas inteligentes de busca de informações tomam lugar de destaque no ambiente de trabalho de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. As legaltechs se tornaram indispensáveis para quem precisa de agilidade.

"A otimização do tempo é algo que todo profissional deseja e para isso é que a tecnologia está aí, para tornar mais rápida e desburocratizada a rotina também dos advogados e contribuir para acelerar o setor jurídico no Brasil", analisa José Carlos Vargas, presidente da Advise Brasil, empresa pioneira no desenvolvimento de software jurídico para advocacia.

Considerada uma das áreas mais morosas do país, a justiça brasileira se beneficia diretamente com o desenvolvimento das novas tecnologias, uma vez que a pontualidade e assertividade dos profissionais do direito se tornam cada vez mais apuradas, afinal, contar com um sistema que busca imediatamente por informações primordiais espalhadas em diversos tribunais e diários de justiça, além de dar agilidade, torna muito menor o risco de perda de prazos desses profissionais.

"Era difícil imaginar esse cenário há pouco mais de 10 anos, quando tudo era feito manualmente e exigia-se muito mais tempo de trabalho dos advogados para encontrar as informações necessárias para continuidade em suas tarefas diárias. O incremento de produtividade foi um dos maiores avanços em escritórios e departamentos jurídicos e temos certeza que esse é apenas o começo da modernização dessa área em nosso país", avalia Vargas, que também já trabalha com desenvolvimento de tecnologia para o mobile, facilitando o acesso dos advogados no acompanhamento de suas publicações.

