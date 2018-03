Com sistemas de CRM, empresas expandem negócios e aprimoram serviços

(DINO - 15 dez, 2016) - Quando os primeiros sistemas de informação foram desenvolvidos, um dos principais objetivos era facilitar o controle do fluxo de vendas das empresas. A tecnologia passou a ser aliada da gestão e, com o passar do tempo, outra necessidade foi identificada: a de desenvolver tais sistemas para que também fossem capazes de trabalhar o relacionamento com clientes. Assim surge o conceito de CRM - Costumer Relationship Management (Gestão de Relacionamento de Clientes).

Estas soluções tecnológicas passaram a integrar estratégias de setores como marketing e comercial, trabalhando com duas características: aquisição e interação. A primeira está ligada à automatização de canais de atendimento e a segunda, resumidamente falando, trata da análise dos dados coletados por esses canais. A partir daí, empresários são capazes de interpretar as informações captadas, organizá-las e, então, usá-las no momento da tomada de decisões. Todo esse processo visa melhorar a forma de entender as necessidades do cliente e como abordá-lo com eficiência- além de reconhecer a abrangência e aceitação do produto/serviço oferecido.

O impacto dos sistemas de CRM pode resultar em mudanças significativas como, por exemplo, a própria expansão dos negócios e estabilidade no mercado. Pode-se citar como exemplo o caso da empresa Costa Brava que contou com uma consultoria especializada para detectar melhores caminhos para captar informações relevantes sobre o cliente e utilizá-las como forma de melhorar o relacionamento com os mesmos.

Soluções tecnológicas para problemas estratégicos

Com a matriz localizada em Campinas, SP, a Costa Brava é uma empresa que desde 1988 atua no segmento de gestão de viagens. Com um quadro de aproximadamente 100 colaboradores alocados entre a "Corporação" e os "Postos de Atendimento" dentro das empresas clientes, a agência procura aprimorar seus serviços investindo em tecnologia e na qualificação dos seus funcionários.

Apesar dos diferentes sistemas que a companhia possui, faltava uma peça para conhecer melhor os prospects e centralizar as informações dos clientes, trazendo informações da sua origem, do seu perfil, comportamento de compras e principalmente que registrasse a relação do cliente com a empresa, permitindo interações assertivas e personalizações de ofertas.

Com este objetivo, a empresa iniciou a busca por uma solução de CRM. A equipe de profissionais da Futurum , parceiro Microsoft, foi a escolhida para diagnosticar as necessidades da Costa Brava e realizar a implantação do "Dynamics CRM Online", tendo como piloto a área de viagens pessoais.

A premissa era realizar implantações valorizando os recursos nativos da ferramenta - uma vez que a mesma oferecia diversas características robustas para a Costa Brava ter uma visão 360 graus do cliente. Consequentemente, seria capaz de fazer múltiplas análises sobre suas contas, aprimorando as áreas comerciais, de marketing e de atendimento. Foi iniciado, então, o módulo comercial com o objetivo de capturar informações de perfil e de comportamento do cliente - desde o primeiro momento, quando é elaborado o planejamento da viagem. O sistema também passou a garantir que todas as etapas ? escolha do destino, planejamento, envio dos vouchers e viagem em si ? oferecessem uma experiência singular.

Com esta estratégia, o sistema foi ampliado para atender as áreas de Viagens Corporativas, garantindo que todo o contrato fosse acompanhado de perto pela equipe comercial. A ferramenta Microsoft Dynamics CRM permitiu o monitoramento de solicitações, demandas e eventuais incidentes dos seus clientes. A gestão da tecnologia Dynamics na agência agregou valor ao negócio e possibilitou um atendimento mais satisfatório ao cliente.

O Microsoft Dynamics CRM , por sua vez, é uma solução que visa a melhoria da gestão de relacionamento com clientes, permitindo que funcionários de vendas, marketing e serviços colaborem através de uma interface intuitiva - além de oferecer inúmeros recursos de análises preditivas para otimizar processos e maximizar os resultados das empresas.

