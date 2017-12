Começam os preparativos para a Declaração do Imposto de Renda 2017 Curitiba, PR--( DINO - 27 jan, 2017) - Todo começo de ano, o cidadão se vê às voltas com a obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda. Perto do prazo de entrega, é comum o congestionamento do sistema da Receita Federal, além de correrias de última hora para assegurar que a declaração será entregue dentro dos conformes.