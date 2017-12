Como a melatonina auxilia no combate à pressão alta

Um grande benefício pouco difundido é o combate a pressão alta. Russel talvez seja a pessoa que mais possa falar com autoridade sobre esse assunto no mundo, Russel é pesquisador e Ph.D da universidade do Texas e autor de diversos estudos sobre a melatonina. Ele encontrou uma relação estritamente direta entre os níveis de melatonina e a saúde de uma forma geral.

Como melatonina atua para reduzir a pressão

Para entender a relação entre a melatonina e o combate a pressão alta , precisamos entender as condições em que ela é liberada e os efeitos que produz em nosso corpo e também como isso pode afetar diretamente a pressão sanguínea através da regulação do ciclo circadiano.

A liberação de melatonina ocorre pela glândula pineal, apenas quando estamos no escuro e com poucos ou nenhum estímulos externos. Ou seja, você não produz melatonina com qualquer tipo de luz ligada, isso inclui celulares, tabletes, televisão, abajur, etc?

Nossos ancestrais não possuíam eletricidade, por conta disso, começavam o início do processo de produção da melatonina logo após o sol se por. Hoje em dia, por conta da eletricidade, passamos a produzir cada vez menos melatonina e em uma concentração cada vez menor. Dormimos menos, dormimos mas não relaxamos, dormimos mas não descansamos, dormimos com cada vez mais estímulos atrapalhando nosso ciclo circadiano ou seja, praticamente não dormimos como de fato deveríamos.

Toda essa alteração no modo de vida acaba gerando uma deficiência na produção da melatonina já comprovada em diversos estudos. Os efeitos dessa deficiência acometem os mais diversos aspectos fisiológicos e psicológicos, em especial o ciclo circadiano que irei explicar brevemente logo abaixo:

O ciclo circadiano é responsável não apenas pela regulação do sono, mas como dos muitos estados psicológicos e tem influência direta no sistema digestivo, renovação das células, controle da temperatura, pressão arterial, entre outros.

A qualidade do sono importa e muito para auxiliar no controle da pressão alta! E por qualidade não devemos subentender quantas horas a pessoa dorme, mas sim, se ela completa uma média de 4 a 5 ""ciclos do sono"" por noite, começando pelo estágio 1 do sono NREM, progredindo até o estágio 4, regride para o estágio 2, e entra em sono REM. Volta de novo ao estágio 2 e assim se repete novamente todo o ciclo. A importância de um sono reparador e profundo no combate a pressão alta é fundamental, abaixo a explicação:

Nossa pressão é flutuante! É comum nossa pressão arterial subir durante o dia pelas atividades exercidas e abaixar à noite por entrarmos em descanso, porém, algumas pessoas chamadas "" dippers"" possuem um rebaixamento entre 10% a 20% e outras, chamadas ""extreme dippers"" podem chegar a ter sua pressão rebaixada entre 20% a 30%. Tanto os dippers quando os extreme dippers são grupos cuja a morte por eventos cardiovascular são extremamente raros, chegando a ter uma média de 2% a 4.5%.

O que na realidade deveria ser quase um padrão (rebaixamento de pressão arterial durante o sono) está se tornando, devido ao estilo de vida da sociedade moderna (estresse constante), algo que não é mais tão comum, quebrando assim toda nossa homeostase.E onde entra a melatonina nisso tudo? Pois bem, ela pode te ajudar no rebaixamento da pressão durante à noite, de forma segura e natural.

Como obter esse e outros benefícios da melatonina?

Algumas dicas extremamente importantes devem ser seguidas: Dormir na ausência de estímulos, como tv, som, luzes, etc. Evitar ao máximo ficar com o celular ligado antes de pegar no sono. Sob hipótese alguma caso acorde à noite, ligar a luz do celular para verificar as horas e também evitar atividades que liberem muita adrenalina antes de dormir.

Outros benefícios da melatonina :

Poderia citar mais de 30 benefícios que ela pode promover. Muito mais do que apenas induzir ao sono, a melatonina possui um grande papel na proteção neural, um dos mais potentes antioxidantes encontrados até o momento, além de ajudar na regulação hormonal .

Como tomar melatonina?

Geralmente a melatonina vem em caps de 3,5 ou 6 mg. Comece utilizando 3mg 20 minutos antes de dormir. Caso sinta necessidade, utilize até 9 mg. Mais que isso não é recomendado.

Efeitos da melatonina

Logo após 10 minutos, você irá começar a sentir-se sonolento e mais relaxado. Nada além disso.

É também muito importante lembrar que ao consumir a melatonina, você não deve dirigir ou operar máquinas, nem exercer qualquer atividade que demande concentração ou coordenação motora.

