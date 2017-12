Como acabar com os carrapatos em cachorros?

Há diversas formas de você matar os carrapatos do seu cachorro. Dentre as opções estão medicações orais, shampoos medicinais, coleiras carrapaticidas, talco carrapaticida, além de outros tratamentos. O mais importante é você logo diagnosticar que o seu cachorro está com carrapato e assim agir para que ele não tenha nenhuma complicação séria. As epidemias de carrapatos ocorrem durante a primavera e o verão onde naturalmente temos períodos de calor intenso e muitas chuvas. E alguns sinais de que seu cachorro possa estar com carrapatos são estes: febre, falta de apetite e gengivas pálidas. É fundamental logo agir!

Dicas de produtos

Se o seu cachorro tem carrapato conheça alguns dos produtos que você poderá usar em seu cachorro.

São várias as opções!

Bravecto: produto recomendado por muitos veterinários. Isso porque ele protege o seu pet contra pulgas e carrapatos por 90 dias. A eficácia é garantida pelo fabricante. Ele é um comprimido palatável e é bem aceito pelos cachorros e não tem sua eficiência reduzida após atividades com água. Controla com competência as comunidades de pulgas no ambiente e nas áreas que o cão tem acesso e pode ser utilizado em cães reprodutores, fêmeas gestantes ou lactantes!

Advantage Max 3: é indicado contra carrapatos pulgas e mosquitos. Pode ser utilizado após o banho e tosa, em fêmeas em qualquer fase da gestação ou lactação, em cães jovens (a partir de 7 semanas de idade) e cachorros idosos. É contraindicado para uso em gatos. Atuando contra os carrapatos ele consegue eliminar larvas, ninfas e formas adultas de carrapatos dos cães (Rhipicephalus sanguineus) que são transmissores da babesiose, erliquiose e da hepatozoonose. Elimina os carrapatos entre 24 e 48 horas após o tratamento e continua protegendo o animal por, pelo menos, 4 semanas. Os carrapatos adultos são mortos antes que possam reproduzir-se, o que auxilia o controle da infestação no ambiente.

Advocate: Elimina as pulgas adultas presentes no animal no primeiro dia de tratamento e continua eliminando novas pulgas por 4 semanas. Elimina ninfas (estágio inicial do piolho) e piolhos adultos no animal.

Revolution: é um antiparasitário de uso tópico, à base de Selamectina, indicado para cães e gatos a partir de 6 semanas de idade. Aconselha-se o seu uso para auxiliar no controle de carrapatos (Rhipicephalus sanguineus e Dermacentor variabilis).

Pulvex: é indicado para cães a partir de 4 semanas de idade, na prevenção e controle das infestações por pulgas (Ctenocephalides canis, C. felis), carrapatos (Rhipicephalus sanguineus).

