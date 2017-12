Como emagrecer até 10 kg ainda nesse verão

O emocional também colabora para que no verão a perda de peso seja mais efetiva. Sem contar que, segundo pesquisas, a existência do sol por mais horas no dia aumenta a disposição, combatendo até sintomas de depressão.

Assim, nessa estação, aumenta progressivamente o número de matriculados em academias de ginástica. Com o passar do tempo, porém, a falta de motivação faz com que grande parte dos matriculados abandonem a academia antes mesmo de verem resultados no corpo.

A correria do dia a dia, certamente, é um fator que contribui para esse acontecimento. Soma-se também o lento aparecimento de resultados com musculação e alguns exercícios aeróbicos.

A atleta Cristiane Senna viu de perto isso acontecer com seus alunos. Dona de academia, percebeu que a rotatividade era grande, assim como o desânimo com as atividades praticadas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, decidiu lançar um programa para atender a um público exigente, que quer emagrecimento rápido e com pouco esforço diário. Sim, é possível! Segundo ela, com seu programa de treinamento, é possível emagrecer mais de 15 kg em 60 dias, apenas com exercícios físicos de alto impacto.

Desafio Vip 60

O programa chama-se Desafio Vip 60 ( http://desafiovip60.com.br). É possível realizar os exercícios, divididos em 4 módulos, onde a pessoa estiver. As aulas rodam em qualquer sistema operacional ? tablets, computadores e smartphones.

Assim, os exercícios se torna parte da rotina, mesmo para quem viaja muito a trabalho.

Os módulos trabalham diferentes músculos e têm diferentes intensidades. Cada um deve ser seguido por cerca de duas semanas. No primeiro, é trabalhado o condicionamento físico. A partir daí, a intensidade dos movimentos vai aumentando até chegar no último módulo, o mais avançado.

Existem ainda módulos "bônus", que focam em exercícios para gorduras localizadas, como abdômen, glúteos e culote.

Para funcionar conforme o planejado, porém, é preciso ter disciplina para seguir rigorosamente o programa. Isso significa praticar todos os dias, beber muito líquido e ter uma alimentação balanceada.

Mas não se preocupe: as aulas têm duração de 12 a 20 minutos, sendo possível encaixá-las em qualquer momento do dia.

O programa oferece ainda um guia nutricional para ajudar com a reeducação alimentar, além de um livro de receitas saudáveis e outro de sucos desintoxicantes. Gratuitamente, também é oferecido um cardápio com pouco carboidrato e sugestão de alimentos para serem ingeridos antes e depois dos treinos.

Quando seguido corretamente, o programa não tem como não funcionar. As alunas chegam a perder, em média, 7 kg em apenas 30 dias. A garantia é tanta que quem não ficar satisfeito pode pedir o dinheiro do treinamento de volta.

O pacote de aulas custa R$ 197 em valor promocional, que pode ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito.

Antes do verão acabar...

É possível emagrecer antes do verão acabar. Basta mudar de comportamento imediatamente.

O segredo é treinar o cérebro e impor que o exercício físico se torne parte da rotina. Assim, Senna recomenda que ele seja feito diariamente no mesmo horário.

Traçar metas, registrar o processo com fotos e até fazer junto com amigos são coisas que podem ajudar.

Como fazer o Desafio Vip 60

As videoaulas do Desafio Vip 60 podem ser realizadas em qualquer espaço: sala de casa, um quarto de hotel ou um local aberto. São necessários não mais do que 2 metros quadrados por pessoa e uma conexão com a internet, que pode ser 3G.

A pessoa pode assistir quantas vezes quiser cada aula, pausando para repetir os movimentos que mais gostar, por exemplo.

Com elas, poupa-se tempo com deslocamento e trânsito. As aulas são bem rápidas e podem ser encaixadas até no horário do almoço.

Para malhar com o Desafio Vip 60 é necessário comprar o programa de aulas pelo site ( http://desafiovip60.com.br). Diante de dúvidas sobre o programa, é possível conversar com a criadora do programa Cris Senna, pelo Whatsapp: (31) 98912-1045.

Website: http://desafiovip60.com.br/