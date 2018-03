Como foi a participação Rodrigo Terpins no Rally Rota SC?

(DINO - 15 dez, 2016) - Rodrigo Terpins, piloto da Bull Sertões Rally Team, marcou participação no Rally Rota SC ocorrida em outubro. A prova aconteceu na cidade Araquari, localizada no norte de Santa Catarina.

A diversidade de terrenos foi um dos pontos altos da prova, constituída por trechos de serras sinuosos, praias, dunas e paisagens típicas dessa região.

Rodrigo Terpins disputou a prova pilotando um T-Rex desenvolvido pela equipe MEM.

"O carro é muito robusto e rápido e acredito que teremos uma boa disputa e nossas expectativas são positivas para esta prova em Santa Catarina", afirma Rodrigo Terpins.

Na 4ª edição do Rally Rota SC contou também com as categorias: Motos, Quadriciclos e UTV's. O parque de apoio foi o Posto Sinuelo, de onde os pilotos largaram cedo tanto no sábado quanto no domingo.

A equipe de Rodrigo Terpins, a Bull Sertões Rally Team conta com patrocínio da 100% Eventos, Xarla, Bull Sertões e apoio da equipe MEM, Motul e Ohlins. A equipe pratica a compensação e a neutralização de carbono, por meio da Iniciativa Verde, que concede selo Carbon Free.

Para acompanhar outras novidades sobre os pilotos, fique por dentro:

Rodrigo Terpins: www.twitter.com/rodrigoterpins

Michel Terpins: www.twitter.com/michelterpins

Instagram: www.instagram.com/bullsertoesrallyteam