Como o atleta amador pode melhorar o seu desempenho com os exercícios sem sobrecarregar o corpo

Visando saber a medida certa é importante o atleta procurar um especialista para conciliar melhor a suas atividades diárias com os treinos e obter um desempenho satisfatório sem qualquer dano à saúde, à vida particular e aos compromissos profissionais. O médico do exercício e do esporte fará uma análise para identificar o gasto calórico do paciente, avaliará as condições de saúde mediante exames clínicos e laboratoriais e vai elaborar um cronograma planejado fornecendo toda a orientação, inclusive no que se refere à alimentação adequada.

Veja os sinais que o corpo dá quando o atleta está treinando demais e descansando de menos:

? Piora na qualidade do sono

? Indisposição

? Perda de rendimento

? Alteração do humor

Verão escaldante ? com as altas temperaturas batendo a casa dos 30oC, a Dra. Karina adverte ainda para a necessidade de se hidratar muito para evitar desmaios, a hipotensão e, não raras vezes, aumento de pressão arterial. "Até duas horas antes é necessário beber cerca de um litro e meio de água. Meia hora antes mais 500 ml e, durante o exercício, ingerir também água ou isotônico", ensina. E para saber se está bem hidratado ou não é simples: "a urina precisa estar clara", resume.

No verão é também indicado concentrar as atividades até 10h e a partir das 16h e evitar treinar na hora do almoço ou em lugares fechados. "Quando praticados a céu aberto, não esquecer o uso do protetor solar, bem como usar roupas leves que auxiliem a troca de calor", finaliza a médica.