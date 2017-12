Como preparar pratos fáceis e saudáveis para os pequenos

Pensando nisso, a gastrônoma e chef do restaurante Fogão a Lenha, Bruna Chacur, criou algumas receitas divertidas que apresentam ingredientes saudáveis para os pequenos, mas de uma forma bem atrativa.

Para deixar tudo ainda mais bacana, a dica da chef é levar a criançada para ajudar na cozinha. "É uma forma de despertar o interesse dos pequenos pelos alimentos e na forma como eles são preparados. Quando colocam as mãozinhas para preparar os alimentos, eles passam a conhecer as cores, texturas e usam a criatividade para combinar as cores e querem experimentá-los", diz.

Bruna dá outra informação preciosa: abuse da criatividade, deixando os pratos tão gostosos quanto atrativos. "Podem ser feitos pratos imitando bichos ou desenhos, criar umas historinhas com os vegetais ou compará-los com alguma coisa que eles gostem. Fazer uma hortinha com eles em casa é uma boa opção, pois vão querer provar o que ajudaram a plantar", orienta.

Os pais que ficaram animados, a chef deixa duas receitas bem práticas e gostosas para fazer agora mesmo. Vem conferir.

MINIPIZZA DE ABOBRINHA

Ingrediente:

2 abobrinhas grandes

Molho de tomate

100 g de queijo muçarela picada

Orégano

Óleo para untar a fôrma

Modo de preparo:

Lave bem a abobrinha, tire o talo e fatie não muito grossa, em média 5 mm

Unte uma forma com óleo, distribua as rodelas de abobrinha.

Em um prato, misture o queijo picadinho com o molho de pizza, o orégano e o recheio que preferir (atum, calabresa ou presunto)

Distribua sobre as fatias da abobrinha o recheio e leve para assar em fogo médio por mais ou menos 30 minutos

A potência do forno pode alterar o tempo, mas está pronta quando as bordas estiverem douradas e a abobrinha quase sequinha e soltando da fôrma.

Sirva em seguida, depois de fria a tendência é que fique amarguinha.

Dica: Você também pode acrescentar outros ingredientes assim como uma pizza, como azeitonas, palmitos, cogumelos

BARQUINHA COM CREME DE BRÓCOLIS

Ingrediente:

200 g de brócolis

4 col. Sopa de maionese

2 col. Sopa de cream cheese

Sal

1 cx. barquinhas

Modo de preparo:

Picar bem o brócolis e misturar a maionese e o cream cheese. Colocar sal a gosto e rechear as barquinhas

