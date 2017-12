Como se organizar e alcançar suas metas em 2017

(DINO - 16 jan, 2017) - Ano novo, vida nova, quem não conhece esse velho ditado, com o início dessa nova jornada, muitas possibilidades surgem e com elas muitos se perguntam, O que fazer? Como me organizar? Por onde começar? Como fazer sonhos virarem realidade? De acordo com o especialista em coaching comportamental Mauricio Souto autor do livro "Ouse ser grande", a primeira atitude a ser tomada é definir claramente as metas.

Sem metas definidas, fica difícil saber aonde se quer chegar, e consequentemente não haverá motivação para lutar pelas necessidades mais essenciais do dia a dia. Ter metas aumenta sua eficiência e eficácia.

Quando se observa pessoas de sucesso, percebe-se que elas controlam a mente, direcionando-a para objetivos definidos. Esse é o primeiro passo para se conquistar sucesso, riquezas matérias espirituais e ter uma vida plena e saudável.

Existem algumas dicas e recomendações relevantes para conseguir alcançar o que quer, confira abaixo:

? Escrever tudo que é importante ? elaborar uma lista de objetivos e priorizar o essencial é muito importante para cumprir metas dentro do prazo desejado.

? Estabeleça seus projetos ? é preciso tempo para executar, portanto estipule um prazo.

? Estabeleça as metas de curto, médio e longo prazo-conforme atingir a meta risque-a, com uma rotina estabelecida ficara mais fácil avaliar a resolução dos problemas e se o método usado é o mais eficaz para isso.

? Dar o primeiro passo- no momento que se começa uma obra, seja lá qual for ela, construir uma casa, abrir um negócio ou até mesmo mudar um habito, a mente subconsciente dá um jeito de conclui-lo, inicie a meta/tarefa com o que dispuser na ocasião, não tenha medo das críticas, o importante é iniciar.

? Date suas metas- determine uma data para o início, como por exemplo: em 1 de janeiro, eu farei.... Isso ajuda na organização.

Colocar suas metas por escrito é importante, mas não significa esculpi-las em pedra, seja adaptável se as circunstâncias mudarem.

Sobre o autor: Mauricio Souto é natural de Ijuí, Rio Grande do Sul é coaching comportamental e cirurgião-dentista formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS), com especialização e mestrado em Ortodontia e Ortodontia Facial pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Com forte determinação e crença nos estudos mudou o rumo de sua vida: de menino humilde a profissional bem-sucedido em sua área de atuação. De forma objetiva, ele conta um pouco da sua história, fazendo uma revisão de alguns conceitos que o levaram a obter prosperidade. Não tem milagre nem sorte envolvidos, apenas dedicação, persistência, foco e trabalho.