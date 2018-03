Como se preparar para aproveitar as datas comemorativas para vender mais em 2017

São José dos Campos, SP--(DINO - 20 dez, 2016) - As Datas Comemorativas são ótimas oportunidades para fortalecer a sua marca, aumentar o vínculo com seus clientes e melhorar as vendas sazonais.

Você já deve estar acostumado a realizar promoções nas principais datas comemorativas do mercado como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais etc. Mas há dezenas de outras datas que podem, e devem, ser utilizadas em seu negócio para registrar a sua marca na mente dos consumidores.

PLANEJE

A primeira dica para aproveitar todo o potencial das datas comemorativas é programar-se com o mínimo de antecedência. Dependendo da campanha que pretenda realizar, reserve de 30 a 60 dias para cuidar de todos os detalhes, assim você consegue prever riscos e garantir as melhores soluções para divulgação da sua marca.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ideal é fazer um planejamento semestral, levantando quais datas comemorativas são mais apropriadas para seu nicho.

Faça uma avaliação das datas mais importantes para seu setor, e separe da seguinte forma:

Branding ? Datas para fortalecer a imagem da empresa:

Datas em que a empresa pode fazer alguma menção, apoiando ou celebrando uma causa e que não necessariamente precise envolver uma promoção ou dar descontos. Dessa maneira, sua empresa reforça a imagem na cabeça dos seus consumidores, que poderão lembrar de você da próxima vez que precisar do seu produto ou serviço.

Vendas ? Datas para ações comerciais:

Algumas datas comemorativas são mais importantes para o comércio e não devem ficar de fora, pois o seu concorrente provavelmente fará alguma ação nesse período. Como o mercado investe agressivamente nessas datas, a dica aqui é ir além do desconto e ser criativo para chamar atenção.

DATAS IMPORTANTES PARA QUALQUER NEGÓCIO

Além das principais datas comemorativas, algumas outras datas estão se tornando mais importantes e podem ser utilizadas em estratégias para qualquer tipo de negócio, entre elas destacamos:

Férias de Julho

Em julho as famílias se preparam para as férias. E nessa data também é possível fazer ações de relacionamento que envolvam viagem, cuidados com as crianças, atividades extras etc.

Estações do Ano

Não é só para moda que a mudança de estação é importante. Qualquer comércio pode se beneficiar das estações, e aproveitar o gancho para fazer uma promoção sazonal, seja vender um chocolate quente delicioso no inverno, ou um bronzeador para pegar aquela cor do verão.

Black Friday

A Black Friday é conhecida mundialmente como uma ação promocional que oferece grandes descontos em diversos produtos de várias lojas do comércio. É comemorada após o dia de Ação de Graças, feriado popular nos Estados Unidos, e no Brasil tem sido uma das datas cada vez mais esperadas para compra de produtos, principalmente eletrônicos.

Halloween

Apesar de ser uma data mais celebrada nos Estados Unidos, Canadá e outros países, o Halloween vem ganhando força no Brasil e tem se tornado também uma excelente data para atrair novos clientes.

Outubro Rosa e Novembro Azul

Duas datas que estão se tornando cada vez mais importante para o comércio. O Outubro Rosa e Novembro Azul são datas para conscientização sobre o Câncer de Mama e Câncer de Próstata. O mercado se veste nas cores rosa e azul para apoiar a causa e levar a mensagem para seus clientes. É uma data importante para todas as empresas, sobretudo por mostrar que se importam com a saúde e bem estar dos seus consumidores.

Profissões

Há um dia específico para cada profissão. Se você tiver um bom cadastro de clientes, faça uma segmentação e separe seus clientes em grupos específicos para promover ações baseadas na data comemorativas de cada uma delas.

PRINCIPAIS DATAS COMEMORATIVAS COMERCIAIS

Nestas datas o comércio todo estará se mobilizando. Então se prepare e seja criativo!

- Dia da Mulher;

- Páscoa;

- Dia dos Namorados;

- Dia das Mães;

- Dia dos Pais;

- Dia das Crianças;

- Natal.

COMO DIVULGAR?

Se tiver um ponto de venda, você pode prepará-lo com banners ou cartazes de divulgação e ainda utilizar os meios digitais para propagar a sua mensagem, como:

- Email marketing;

- Sms;

- Redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc;

- Blogs;

- Banner no seu site;

Ao utilizar as datas comemorativas para fazer campanhas com objetivo de fortalecer a marca (Branding) da sua empresa, lembre-se de ser sempre o mais informativo possível.

Se for uma agência de viagens, por exemplo, pode utilizar os feriados prolongados e enviar dicas de destinos para o seu cliente. Se for uma drogaria, pode utilizar as datas específicas desse setor para divulgar cuidados sobre saúde e bem-estar.

As pessoas em geral são mais propensas a ler e compartilhar mensagens que tenham um grau maior de utilidade e informação.

Ah, lembre-se de divulgar seus produtos e promoções com antecedência. A promoção não precisa ser somente no dia. Dependendo do assunto a ser celebrado, pode-se fazer promoções de uma semana ou até durante o mês todo.

Confira outras dicas úteis e valiosas para seu negócio no blog.

Website: http://alphajorstudio.com/blog/