Como tirar proveito do cartão de crédito em todos os segmentos

De acordo com o empresário, 99 entre 100 usuários não estão satisfeitos com o uso dos pontos que acumulam com os cartões de crédito. "Existe uma ideia de que as recompensas são inalcançáveis. Desta forma os clientes deixam de lado e perdem dinheiro", diz. Mas isso não é verdade. É perfeitamente possível ter vantagens e aproveitar os pontos dos programas de milhagem", afirma.

João criou a JP Milhas em 2016 depois de se tornar um expert no assunto. "A ideia de fundar a JP Milhas surgiu da minha experiência como usuário de programas de pontuação", explica João. O empresário catarinense entende que os pontos e milhas fazem parte do patrimônio do cliente, assim como uma poupança ou uma aplicação financeira. Isso porque possuem um valor econômico que ajuda a reduzir custos em viagens e compras. "Nosso objetivo é vencer o sistema, já que as companhias contam com a desistência dos clientes na hora do resgate. Estamos aqui pra ajudar nossos clientes a economizar a até a ganhar dinheiro", diz.

Os cartões de crédito são usados em todos os segmentos da sociedade. Hoje é possível resgatar passagens de classe executiva para os clientes de maior poder aquisitivo; ou ganhar brindes e cashback na fatura para clientes das classes B e C, por exemplo. "Nós avaliamos a realidade de cada cliente e vemos o que é melhor para ele, como pode ganhar mais", explica João.

Um exemplo de campanha do "usou, ganhou" é da Calcard. Com sede na Palhoça, SC, a administradora de cartões de crédito, lançou no final de 2016 a campanha Constelação de Prêmios, que vai dar mais de R$ 50 mil em prêmios - incluindo R$ 10 mil em crédito no cartão, uma viagem com acompanhante e um Iphone 7 - até fevereiro de 2017. "Não é sorteio. Basta usar o cartão. Seja comprando, indicando amigos, parcelando compras ou contratando seguros e assistências"", explica Ricardo Toledo, gerente de produto da Calcard.

A campanha segue o conceito de gamificação: o cliente ganha estrelas conforme usa o cartão e pode acumular novas estrelas em promoções específicas em estabelecimentos parceiros. Quanto mais usar o cartão, mais estrelas o cliente acumula e mais prêmios pode conquistar. Ao todo serão distribuídos 300 prêmios.

