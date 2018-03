Como utilizar a tecnologia a favor da sua família

São Paulo - SP--(DINO - 13 dez, 2016) - Compartilhar com familiares e amigos todos os momentos e emoções da maternidade, aproximar pessoas distantes, registrar e eternizar momentos. Essas são algumas das possibilidades que estão à disposição no iBabysite , portal que também auxilia a encontrar soluções de cota presente para chá de bebê, festas de aniversário e outros eventos para criança.

"Uma amiga me indicou o iBabysite para organizar o Chá de Bebê da minha filha. No começo tive receio em relação a segurança, mas me surpreendi e meus convidados adoraram a praticidade de comprar o presente e confirmar a presença em um só lugar", relata Nathalie Brigatto, dentista e mãe da Laura de 6 meses.

Para os pais que desejam ter mais privacidade ao compartilhar o dia a dia da família, o iBabysite oferece a opção de bloqueio por senha do seu site pessoal. Sendo assim, apenas quem digitar a senha de acesso poderá visualizar o que você tem compartilhado no site do seu filho.

Com essa nova plataforma, é possível criar sites personalizados (diferentes layouts), escolher presentes virtuais e receber o valor das compras na conta bancária. Sem presentes repetidos e trocas em lojas, é assim que o iBabysite facilita o dia a dia de mães e pais. Além disso, com o dinheiro dos presentes, os pais têm a opção de começar o pé-de-meia do pequeno ou até mesmo organizar uma viagem em família. Os presentes virtuais podem ser escolhidos de acordo com o que é necessário para cada família.

Para saber mais, acesse www.ibabysite.com https://ibabysite.com/

Website: https://ibabysite.com/