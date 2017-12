Comportamentos de risco aumentam a exposição às DST's

Além do sexo sem uso do preservativo, outros comportamentos são considerados de risco como, por exemplo, ter vários parceiros. "A multiplicidade de parceiros aumenta o risco de exposição aos agentes causadores da doença, caso algum deles seja portador de uma DST", afirma Joaquim Lopes.

A transmissão de DST's também pode acontecer através de uma transfusão de sangue, compartilhamento de seringas e agulhas e da mãe para o bebê, na gestação ou no parto.

Segundo o ginecologista, a camisinha deve ser usada sempre e não apenas de vez em quando. O médico alerta que quem vê cara, não vê DST. "Uma aparência boa e saudável não significa que a pessoa não possa ser portadora de uma doença sexualmente transmissível", destaca Joaquim Lopes. "Os preservativos também são uma maneira de evitar gravidez indesejada, pois representam um método anticoncepcional seguro, quando usados de forma adequada", acrescenta.

As DST's são infecções transmitidas através de relações sexuais e causadas por vírus, fungos, protozoários e bactérias. A gonorréia, a clamídia, a tricomoníase, a sífilis, o HPV (Papilomavirus Humano), cancro mole, herpes genital, hepatite B e a Aids (infecção pelo vírus HIV) são as DST's mais comuns. O Papilomavirus Humano (HPV), responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero, é considerado uma das doenças sexualmente transmissíveis (DST) mais comuns no mundo. O Brasil é um dos líderes mundiais em incidência de HPV, principalmente entre mulheres na faixa etária entre 15 e 25 anos, mas a doença também acomete os homens.

DST's e Infertilidade

As DST"s podem causar danos no aparelho reprodutor nos dois sexos e levar à infertilidade. Nas mulheres, por exemplo, podem provocar obstrução das trompas, impedindo a gravidez pelo processo natural. Nos homens, a gonorreia e a clamídia são capazes de causar obstrução dos canais por onde transitam os espermatozoides ? os condutos deferentes. "A melhor forma para prevenir as DST's continua sendo o uso do preservativo em todas as relações sexuais", reforça o ginecologista. O médico destaca a importância do sexo seguro tanto para evitar a gravidez indesejada como para prevenir doenças, que podem levar, dentre outras consequências, à infertilidade. Dentre as complicações causadas pelas Doenças Sexualmente Transmissíveis, também podem acontecer doenças neonatais, gravidez ectópica (gravidez nas trompas), câncer anogenital e até mesmo a morte.

"Ao notar qualquer lesão na região genital ou sintomas, como feridas, bolhas, verrugas, inchaço, secreção, mal cheiro, ardência ou coceira, dor pélvica ou mesmo dor no ato sexual, é importante parar de ter relação sexual, procurar o médico e informar ao parceiro para que o faça também", orienta Joaquim Lopes. O tratamento deve ser realizado simultaneamente pelos parceiros. O especialista lembra ainda sobre a necessidade de realizar exames preventivos anuais e sobre a importância da vacina contra HPV.