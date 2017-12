Comportamentos que aprendi ao ganhar 213,25 por cento na Bolsa de Valores

Há nove anos, foi divulgada em minha cidade uma grande oportunidade de trabalhar com a bolsa de valores.

Esta seria a oportunidade de minha vida, pois até então meus empregos haviam sido de carvoeiro, trabalhador rural (boia-fria) e "guardinha" (entregador de roupas), logo como conseguir ser selecionado para uma única vaga tão desejada por muita gente da cidade e região?

Na época iniciara minha faculdade de administração, estava no primeiro período, tinha gente já formada concorrendo à vaga e pessoas de outras regiões, como Brasília, por exemplo, lembro que meu currículo mal conseguia preencher uma página, quando comparei com um dos concorrentes, fiquei impressionado, pois o dele era uma pasta bem organizada com várias qualificações e experiências.

Era a hora de desistir? Lógico que não, seria a oportunidade de mostrar o que eu tinha diferente, o porquê acreditava que a vaga poderia ser minha.

Cheguei para primeira entrevista e nem sabia o que era a Bolsa de Valores, pensava realmente que era uma bolsa física, caríssima. Perguntaram a frequência que lia jornais (até então, só havia lido algumas notícias de futebol em jornais velhos que encontrara), respondi que não muito, mas assistia os jornais da televisão.

Mas então, como consegui passar?

Utilizei um aprendizado fantástico na vida: à vontade. O diferencial que apresentei durante a seletiva foi que eu podia não ter o melhor currículo ou os maiores conhecimentos sobre o assunto, mas que eu garantia ter a maior vontade. Após passar por cinco etapas, consegui ser selecionado. Estava em um emprego que nem sabia explicar direito para meu pai qual era o meu trabalho.

No começo, tive de segurar minha ansiedade em dar resultados rápidos e aprender a negociar na bolsa, aprendi que a calma e o caminho são extremamente importantes para um bom resultado final. Li alguns livros, estudei muito, tirei dúvidas em fóruns e com outros investidores, pesquisei bastante, passei por simuladores (até cheguei a ser campeão de um deles) para depois entrar efetivamente na bolsa.

Pronto, era um trader (negociador) na bolsa de valores. Havia chegado a hora de operar (negociar). Lembro que no começo tinha muito medo de seguir em frente, afinal além de ser iniciante no mercado, ainda investira os recursos financeiros da empresa, como superar o medo? Autoconfiança!

Comecei a simular operações reais e percebi que em quase todas eu acertava, isso me deu segurança para prosseguir. Logo, comecei a acertar as operações e a principalmente amar ainda mais aquele "novo mundo". O horário de trabalho era das nove da manhã às seis da tarde, mas nunca me importei com isso, o que me atraía era a vontade de aprender. Chegava todos os dias uma hora antes e saía de lá às dez da noite e às vezes até mais tarde, era o último a ir embora do prédio, tive outro aprendizado, não se importe com o horário, se importe em fazer da melhor maneira possível.

Com isso os resultados apareceram, virei gerente do setor de investimentos e estava muito bem, prometi que um dia investiria meu próprio dinheiro e me tornaria um grande investidor.

Porém senti necessidade de estudar mais, de buscar novos horizontes e sai do emprego e mudei de estado para ir estudar Engenharia de Produção em uma universidade federal.

Passaram-se alguns anos, sempre acompanhava o mercado de longe, aprendi a importância de nunca desistir de algo que gostamos. Mal podia pensar que tudo que estava acontecendo, também era para realizar aquela promessa.

Hoje, invisto na bolsa com meu próprio recurso a mais de um ano e meio, e já ganhei acima de duas vezes o valor investido e enquanto muitos viram crise, enxerguei oportunidade, foram ótimos conhecimentos não só para o mercado, mas para a vida. Selecionei abaixo, algumas dicas que aprendi com a bolsa durante estes nove anos:

Dica 1 ? Enquanto todos tiverem vendo que está bom, comece a se preocupar, quando disserem que está em um momento ruim é a hora de oportunidade: este foi um aprendizado que tive ao ler uma matéria do maior investidor do mundo Warren Buffett, ou seja, veja oportunidade enquanto os outros veem desastre e fique esperto enquanto tiver na calmaria.

Dica 2 ? Não acredite em tudo que lê, tem muitas notícias que só servem para te confundir: entenda que nem tudo que você vê e ouve são necessariamente verdades, por trás de tudo tem alguma intenção de quem está passando a informação. Então, antes de acreditar e seguir necessariamente a um conselho ou opinião tenha a sua própria análise.

Dica 3 ? Não existe a melhor estratégia para alguma coisa, existe a melhor estratégia para o seu perfil: vejo que existem muitos conselhos e passo a passos prontos que muitos querem dar, e até cobram por isso. O que aprendi é que existe conhecimento, experiência e oportunidade. Pode-se realmente aprender e orientar-se com quem já trilhou o caminho, mas o que deu certo para outra pessoa, não necessariamente será igual pra você, crie sua própria direção.

Dica 4 ? Seja independente: muitas pessoas buscam em outras a segurança, o respeito e autossuficiência. Aprendi que enquanto buscar isso no próximo, você sempre continuará procurando, pois a segurança, a liberdade e o respeito vêm primeiramente de você.

Dica 5 ? Confie em você: quando comecei meus investimentos, muitos disseram que eu era louco, que ia acontecer x, y e z. Se eu tivesse ouvido essas pessoas, hoje estaria apenas na vontade de querer ter os ganhos que tenho agora. Acreditei nas minhas análises, em tudo que aprendi e segui em frente, graças a isso, hoje sou grato e posso escrever este case de sucesso.

