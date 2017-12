Compradores do Oceania Mall pegam elevador no mais alto aquário cilíndrico do mundo projetado e

MOSCOU, Jan. 11, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- O mais alto aquário cilíndrico do mundo que abriga um passeio de elevador e um túnel que o atravessa foi inaugurado no novo Oceania Mall em Moscou, Rússia. O aquário de acrílico de 24 metros de altura, projetado e construído pela International Concept Management (ICM), já é o ponto de referência para o shopping center de última geração na capital da Rússia.

A ICM projetou o aquário para proporcionar uma experiência envolvente e servir como peça central para os compradores no shopping. Para chegar a isso, a ICM projetou e construiu um aquário que seria arquitetonicamente impressionante ao mesmo tempo em que mergulharia os visitantes em um ambiante subaquático.

O resultado é um aquário de 24 metros de altura e 10 metros de largura, contendo 900.000 litros de água salgada. A ICM tem uma vasta experiência com engenharia complexa e designs sofisticados, mas o Oceania Mall Aquarium desafiou a equipe e superou os limites da criatividade. A equipe de design da ICM acrescentou pontos de observação adicionais no fundo do aquário e um túnel através do qual os visitantes saem do elevador panorâmico no piso superior do shopping.

A ICM não apenas projetou, construiu e colocou em funcionamento um aquário que estabeleceu recordes, mas também gerenciou sua instalação por completo. No total, 56 peças de acrílico foram transportadas para Moscou e acopladas umas às outras em salas técnicas especialmente construídas, em um processo sensível à temperatura que foi executado com sucesso mesmo em meio ao inverno de Moscou. As peças de acrílico eram tão pesadas que quando elas foram acopladas, foi necessário o maior guindaste da Rússia para levantar as peças das salas técnicas e levá-las para a localização final dentro do shopping. O processo como um todo, da concepção à conclusão, levou aproximadamente quinze meses.

Muitos aspectos desse projeto foram bastante técnicos e desafiadores, mas nós tínhamos uma experiência considerável para nos dar confiança, disse Andrius Vengalis, gerente de projetos in situ da ICM. Nossa equipe executou esse projeto perfeitamente e não poderíamos estar mais satisfeitos com o resultado do Oceania Mall Aquarium.

Existem mais de 3.200 corais artificiais implantados no tanque para criar um ambiente realista para milhares de animais aquáticos que lá vivem. O elevador hidráulico, que é o mais alto desse tipo no mundo, leva os visitantes a um encontro frente a frente com 50 espécies diferente de tubarões, raias e peixes, e está aberto ao público durante o horário normal do shopping.

