Sao Paulo, SP--(DINO - 21 dez, 2016) - Hoje em dia há muitas opções de compra de veículos e uma delas está se popularizando cada vez mais: os feirões de veículos. Essa nova forma de venda e compra de automóveis está cada vez mais comum pela sua facilidade e pelos preços muito abaixo da tabela.

Em um mundo onde está cada vez mais difícil conseguir fazer as atividades do cotidianos a pé, os carros vieram para facilitar o dia a dia. As compras aumentaram muito, e com elas vieram o aumento de feirões e megapromoções das montadoras e das revendedoras de automóveis.

COMPRAR CARROS EM FEIRÕES É UMA BOA OPÇÃO?

Se você ainda está em dúvida sobre comprar carros em feirões ou não, a dica é simples e não muito óbvia: vá com cautela. Verifique o local que está oferecendo o feirão, pois ele tem que estar regulamentado e oferecer o serviço dentro da lei.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Existem alguns feirões que não são oferecidos nem pelas montadoras nem por grandes concessionárias. Nesses casos, vale pesquisar sobre a procedência da empresa a fim de que não haja problemas futuros.

Se o feirão for oferecido por grandes marcas, é possível adquirir seu zero ou usado com 100% de financiamento, e preços abaixo da tabela, e em muitos casos alguns bancos fazem parcerias com as empresas que oferecem o feirão, oferecendo taxas de juros mais baixas que os financiamentos normais, assim como facilidades no pagamento e aquisição de seguro no ato da compra.

Uma grande vantagem de que também é comum de ser oferecida nesse tipo de evento é o IPVA grátis. Isso costuma ser um chamariz muito forte, mas tome cuidado, pois existem muitas vantagens que trazem consigo desvantagens, portanto, pergunte tudo antes de adquirir o automóvel.

Outra dica importante para quem deseja adquirir um carro nesse tipo de evento é: leve um mecânico de sua confiança para que ele avalie com exatidão o estado do veículo. Normalmente, são vários dias de feirão, então em um dia vá, olhe, anote as características do carro e procure saber tudo sobre ele, volte para a casa e amadureça a ideia. Reveja as taxas de juros, faça simulações de financiamento de diversos bancos, avalie, reavalie e avalie novamente.

O mercado de automóveis atualmente está favorecendo muito quem adquire um veículo novo. Há financiamentos com taxas especiais, promoções de acentos com estofados diferentes, vidro elétrico, travas elétricas, alarme, direção hidráulica, e para aproveitar esse tipo de vantagem um feirão da marca é o ideal.

DICAS RÁPIDAS PARA COMPRAR UM CARRO NO LEILÃO

Analise o preço

Não é só porque está em um feirão de veículos que o preço realmente compensa. Antes de ir até o local, pesquise o valor dos modelos que têm interesse e que serão leiloados.

Conheça a revenda do carro

Pode ser uma boa comprar um carro barato, mas na hora de revender será que ele é bem aceito? O valor de revenda compensa?

Parte inferior do formulário

Saiba o histórico do carro

É preciso entender porque o veículo está à venda. Se o comprador não teve condições de continuar pagando a parcelas, tudo bem, mas e se ele foi recuperado de uma perda total?

Verifique a documentação

Veja se toda a documentação está certa para passar para o seu nome sem problemas.

Consulte possíveis multas

Cheque se o veículo não possui multa. Ninguém quer comprar um carro e ter que pagar por conta de motoristas irresponsáveis.

Veja se não é um carro roubado

Comprar um carro roubado é uma fria, então verifique os documentos e número do chassi.

Está na dúvida se compensa comprar carros em feirões? O mais importante é não tomar decisões precipitadas.

Avalie o valor do veículo, sua desvalorização, se a manutenção é barata e se cabe dentro do seu orçamento.

É importante que você faça muitas pesquisas sobre o veículo, sobre o local onde está sendo realizada a compra, se o banco que está fazendo o seu financiamento oferece as melhores condições para o seu caso, e até mesmo sobre o valor que vai pagar no seguro auto, já que ele não deve ficar desprotegido.

Tudo isso deve ser avaliado previamente. Se tudo isso estiver de acordo, a decisão mais acertada é adquirir o carro e ser feliz.