Comprar passagens com milhas: 4 erros que te impedem de voar

Os programas de fidelidade permitem que você acumule pontos de diferentes formas para que ao acumular bastante, estes possam ser trocados por bilhetes para qualquer lugar do mundo.

Há os mais populares como Smiles da Gol, Multiplus Fidelidade da LATAM, Tudo Azul da Azul e Amigo da Avianca. No entanto, existem muitos outros como Mileage Plus da United, Victoria da TAP Portugal, e muitos outros.

Desse modo, só não viaja com milhas aéreas quem ainda não compreendeu e não se dedicou em procurar acumular o tanto quanto possível. Não existe muito segredo. Existe empenho, busca, perseverança e uma pitada de teimosia.

Então, descubra quais os erros que tem te impedido de viajar com milhas aéreas. Pode ser que você esteja cometendo um destes erros e nem se deu conta!

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Certamente, se você eliminá-los conseguirá comprar passagens com milhas tranquilamente. Aproveite agora para saber e mude sua postura!

4 Erros que te impede de comprar passagens com milhas:

Descubra estes 4 erros e comece a eliminar de sua vida para que possa viajar com milhas aéreas. Já pensou em voar de graça para aquele destino turístico que tanto deseja em seu coração? Mude já!

#1° Erro ? Ter vários programas de fidelidade

Um dos erros que te impede de comprar passagens com milhas aéreas é porque você participa e tenta acumular milhas ou pontos em vários programas de fidelidade.

É impossível conseguir isso. A menos que você seja uma pessoa que viaja muito, consome demais e está sempre em busca de acumular. Mesmo assim, a demora é um grande impasse!

Então, caia fora dessa! Escolha um programa de milhas, apenas! Depois que você decidir qual a que mais traz vantagem para você, se dedique a ele.

Um dos que ganhou destaque no ano passado como melhor programa na opinião dos leitores dos Melhores Destinos é o Programa Tudo Azul, da Azul Linhas Aéreas. Então, você pode escolher esse.

O mais importante é que fixe a sua mente em um só programa de fidelidade. E persista em buscar acumular milhas constantemente.

#2° Erro ? Não é constante em acumular milhas

Outro erro muito comum é você não ser constante em acumular milhas. Você pode até dizer que tenta ganhar de alguma forma, mas é preciso que a sua mente esteja viciada em milhas. Para tudo que você for comprar, será preciso usar o seu cartão de crédito. Para tudo!

Como é o caso do Allan Costa, o maior mago dos programas de fidelidade do Brasil, que conta que respira por milhas, que procura de todas as formas acumular nem que seja em uma mercearia, supermercado, farmácia, ele sempre usa o cartão de crédito.

Allan por ser constante em acumular milhas, conseguiu juntar 78 mil milhas em um período de 6 anos. Então, nada de acumular vez ou outra. Use sempre o seu cartão de crédito para qualquer tipo de compra, aproveite promoções, participe de pesquisas e etc.

#3° Erro ? Se prende muito a usar cartão de crédito

Talvez, você pense que para conseguir alcançar uma grande quantidade de milhas serão necessários fazer compras mirabolantes usando o seu cartão de crédito. Isso é MITO!

Você pode acumular milhas aéreas sem usar o seu cartão de crédito. Existem formas diferenciadas que permitem você ganhar bastante. Então, tire esse bloqueio de sua mente. Procure outras formas e não se prenda ao uso de cartão de crédito!

#4° Erro ? Não aproveita as oportunidades

Os que mais conseguem acumular milhas são os que, a todo momento, aproveitam cada oportunidade para atingir esse objetivo. Então, você precisa estar atento, buscando o que os programas de fidelidade estão oferecendo.

Por exemplo, o KM de vantagens dão excelentes oportunidade de acumular em dobro. O programa Multiplis Fidelidade também oferece mais de 400 parceiros para você ganhar milhas.

Assista a este vídeo em que o Iwan conta sobre como ele conseguiu acumular 1 milhão de milhas sem usar cartão de crédito. Ele aproveitou as oportunidades e foi atrás! Clique aqui

Você aprendeu 4 erros que tem te impedido de comprar passagens com milhas. Analise o que falta aplicar em sua rotina e trabalhe todo dia em como acumular, pois assim poderá voar para qualquer lugar!

Caso você já tenha uma boa quantidade de milhas em sua conta em algum programa de fidelidade, mas não irá usar, então, venda suas milhas !

Website: http://travelclubbrasil.com.br/