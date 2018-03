Comunicado ao Mercado (Investimentos Itaú S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A.)

São Paulo - SP--(DINO - 13 dez, 2016) - Comunicado ao Mercado

Itaúsa e Itaú Unibanco são reconhecidos pelo Carbon Disclosure Project (CDP) Líderes em Transparência

A Itaúsa ? Investimentos Itaú S.A. (pelo 3º ano) e o Itaú Unibanco Holding S.A. (pelo 3º ano consecutivo) têm a satisfação de comunicar que foram reconhecidos pelo CDP Latin America entre as empresas Líderes em Transparência, de acordo com a sua metodologia global de pontuação aplicada à Edição 2016 do questionário "Mudanças Climáticas". O estudo reúne dados e análises sobre as emissões de gases que provocam o efeito estufa e sobre como as empresas abordam o tema mudanças climáticas em sua gestão. As empresas Líderes em Transparência são aquelas cuja pontuação as enquadra com Score A e A-.

Além disso, a Duratex S.A., empresa do Conglomerado Itaúsa, também foi reconhecida empresa Líder em Transparência pelo CDP.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criado em 2000, o CDP é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que reúne 827 investidores com aproximadamente US$ 100 trilhões de dólares em ativos sob gestão e que fornece o maior e mais completo sistema global de divulgação ambiental. Atualmente, mais de 5.600 organizações de todo o mundo reportam seus dados climáticos ao CDP, sendo 71 empresas brasileiras respondentes em 2016.

A participação e resposta ao questionário do CDP 2016 demonstra o compromisso de longo prazo da Itaúsa, do Itaú Unibanco e da Duratex com a conduta ética dos negócios, transparência, cumprimento da legalidade, governança corporativa e responsabilidade social, cultural e ambiental. Acreditamos que este compromisso é fator determinante para mantermos nos próximos anos o crescimento sustentado, direcionado para criação de valor para nossos acionistas e para sociedade.

São Paulo (SP), 13 de dezembro de 2016.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores

Itaúsa ? Investimentos Itaú S.A.

MARCELO KOPEL

Diretor de Relações com Investidores

Itaú Unibanco Holding S.A.

Website: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores