Concreserv expande frota com 40 caminhões VW Constellation 26.280

São Paulo, SP--(DINO - 21 dez, 2016) - A MAN Latin America entregará em janeiro 40 novos VW Constellation 26.280 Constructor Betoneira para a Concreserv, especializada em serviços de concretagem. Este ano a empresa adquiriu 41 caminhões do modelo e agora, com a nova negociação, o total salta para 81 unidades.

Desse volume, 80 unidades são equipadas com caixa manual e uma unidade com transmissão automática Allison 3500 de seis marchas.

"A performance do caminhão é muito boa, inclusive a do automático. Até um motorista com menos preparo guia bem o veículo, com bom rendimento e economia de combustível", conta Fábio Novais, presidente da Concreserv.

Segundo Novais, outro diferencial é o contrato de manutenção, que contou muitos pontos na tomada de decisão de novas aquisições. "O plano é completo mesmo e está muito superior aos da concorrência. Isso me dá segurança, pois estou abrindo filiais em outros Estados e sei que posso contar com atendimento de ponta da rede em território nacional."

O caminhão foi desenvolvido nas versões 6x4 e 8x4 especialmente para a linha de vocacionais da MAN Latin America para atuar no transporte de concreto em centros urbanos e rodovias, com objetivo de aliar robustez, eficiência, segurança e mais conforto ao motorista.

Dentre seus principais diferenciais está o eficiente conversor de torque, que transmite toda a força do motor à transmissão, cardã e rodas, garantindo rápidas retomadas de velocidade e alto torque.

Pelo fato de dispensar o sistema de embreagem e a eventual manutenção do item nesta severa operação, o caminhão garante ainda maior disponibilidade e melhor custo operacional.

O consagrado motor MAN D08 com potência de 277 cavalos e torque de 1.050 Nm é também grande destaque deste caminhão, pelo fato de dispensar a utilização de Arla 32 devido ao sistema EGR.

Betoneiras natalinas

Dois caminhões VW Constellation 26.280 da Concreserv iluminam as noites de São Paulo: cada um deles traz mais de 30 mil lâmpadas de LED. Novais conta que a inspiração de customizar os veículos veio dos ônibus natalinos que tradicionalmente circulam nas cidades.

"Iniciamos o projeto de enfeitar nossos caminhões em novembro deste ano, mas como as betoneiras são equipamentos cheios de curva, o trabalho de iluminação foi demorado. Tanto que os veículos iluminados acabaram de estrear."

Em pouco tempo, porém, os caminhões conquistaram a simpatia de motoristas, passageiros e pedestres, que olham curiosos os caminhões enfeitados. "No ano que vem, a ideia é levar os caminhões natalinos para as demais cidades onde temos filiais", planeja Novais.

