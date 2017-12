Concurso cultural da Natulab vai renovar uma farmácia no Brasil

O projeto, realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico (IDVF), tem o objetivo de posicionar a Natulab como uma parceira de confiança das farmácias de todo o País. "Queremos melhorar a qualidade das drogarias brasileiras e contribuir para o desenvolvimento do varejo farmacêutico. Nossa ação, que tem formato inédito no Brasil, exemplifica isso", observa Wilson Borges, presidente da Natulab.

Além de uma renovação no mobiliário, o concurso vai oferecer à farmácia vencedora uma consultoria de vendas, novo site, identidade visual e benefícios aos colaboradores. Prêmios pontuais são entregues para os dez melhores participantes de cada etapa.

O concurso é destinado a profissionais atualmente empregados em farmácias do canal independente brasileiro. A campanha teve início em 2016 e será encerrada em fevereiro de 2017, quando a farmácia vencedora será anunciada.

Para participar, basta acessar: http://natulabrenovaasuafarmacia.com.br/, fazer a sua inscrição gratuita e cumprir as etapas.

SOBRE A NATULAB

Fundada há 16 anos, em Santo Antônio de Jesus (BA), a Natulab é líder em produção e venda de medicamentos fitoterápicos no Brasil na classificação por unidades comercializadas, ocupa a 6ª posição no mercado OTC em unidades e é a 8º colocada em vendas de similares, segundo o IMS Health. Em 2016, prevê o lançamento de novas linhas de produtos, com o objetivo de se tornar uma das dez principais empresas do País em seu ramo de atuação. Em seu portfólio, possui uma linha de produtos com 500 apresentações, entre eles o Seakalm (Passiflora incarnata), StarforC (aspartato de arginina e ácido ascórbico), Varivax (Aesculus hippocastanum), Hidraplex (reidratante oral), Hidralyte (reidratante oral).

Website: http://natulabrenovaasuafarmacia.com.br