Conferência de imprensa da Clarivate Analytics contará com quatro empresas do novo relatório dos 100 maiores inovadores globais de 2016

O que: a Clarivate Analytics apresentará a nova marca da sua empresa e divulgará as conclusões deste ano do relatório dos 100 maiores inovadores globais de 2016, que está em sua sexta edição. Com um negócio focado em acelerar a inovação, a Clarivate apresentará quatro empresas de destaque na lista desde ano e explicará o que tiveram que fazer para alcançar essa posição.

Quem: Jay Nadler, nomeado recentemente diretor geral da Clarivate Analytics, David Brown, vice-presidente executivo da Clarivate Analytics, e os diretores de propriedade intelectual, operações e P&D da ExxonMobil, Marvell Technology Group, Philips e Saint-Gobain farão apresentações.

Onde: a conferência de imprensa será transmitida da Filadélfia, PA, e os participantes poderão acompanhá-la de maneira remota por meio de feeds ao vivo. Os membros da imprensa podem unir-se via webcast ou por telefone. Inscreva-se para participar em https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1602/19044. Após a inscrição, você receberá uma mensagem de confirmação e instruções de como participar.

Quando: terça-feira, 10 de janeiro de 2017, às 9h ET. As apresentações começarão pontualmente às 9h. Após as apresentações e as sessões de perguntas e respostas da imprensa, os participantes ficarão disponíveis para entrevistas ao vivo no rádio e na TV, a partir das 10h, aproximadamente.

A Clarivate? Analytics acelera o ritmo da inovação ao oferecer conhecimentos e análises confiáveis para clientes do mundo todo, permitindo que descubram, protejam e comercializem novas ideias com mais rapidez. Antes operava como o negócio de propriedade intelectual e ciências de Thomson Reuters, e agora possui e opera um conjunto de negócios líderes de assinatura voltados para a pesquisa acadêmica e científica, análise de patentes e padrões de regulamentação, inteligência farmacêutica e biotecnológica, proteção de marcas registradas, proteção de domínios de marcas e gestão de propriedade intelectual. Atualmente, a Clarivate? Analytics é uma empresa independente com mais de 4.000 funcionários, presente em mais de 100 países, que possui marcas conhecidas como Web of Science?, Cortellis?, Thomson Innovation?, Derwent World Patents Index?, CompuMark?, MarkMonitor®, Thomson IP Manager? e Techstreet?, entre outras. Para obter mais informações, acesse Clarivate.com.

