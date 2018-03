Confira a seleção de frutas que ajudam a emagrecer

(DINO - 22 dez, 2016) - Algumas frutas são indicadas para quem quer emagrecer porque contêm poucas calorias e fibras que ajudam o corpo a eliminar o peso. O indicado é incluí-las diariamente na alimentação e não apenas como sobremesa, mas também como parte dos pratos principais e como lanches nos intervalos entre as refeições. A seguir, estão algumas das frutas que, além de saborosas, podem ajudar no emagrecimento.

Morango

O morango ajuda no emagrecimento porque contém calorias negativas e além disso, é uma fruta rica em ferro e em vitamina C, sendo uma boa opção de anti-inflamatório natural. Calorias: 45 em 100g.

Banana

A banana é rica em triptofano e ajuda a tirar o desejo de comer doces e dá sensação de saciedade. Por ser rica em potássio, é indicada para o pré-treino, evitando cãibras. Também é ótima para o café da manhã, pois diminui a fome ao longo do dia. A banana combinada com a aveia é uma ótima fonte de fibras. Calorias: depende do tipo e do tamanho da banana, entre 87 e 120.

Pera

A pera é rica em fibras que ajudam a melhorar o trânsito intestinal e a saciar a fome. Ela ainda ajuda a regular os níveis de colesterol no sangue. Peras assadas com canela são uma ótima sobremesa que, além de deliciosa, ajuda a emagrecer. Calorias: em média, 85 por unidade.

Melancia

Além de conter calorias negativas, a melancia é diurética e auxilia no combate ao inchaço abdominal. Também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Ela é indicada para os hipertensos, pois abaixa a pressão. Calorias: 24 em 100g.

Quiuí

Os benefícios do Quiuí são muitos, como o combate à prisão de ventre e a capacidade de saciar o apetite. Ele também é rico em vitamina C e é diurético como a melancia. Calorias: 46 em 100g.

Maçã

A maçã é ideal para quem quer emagrecer por ser rica em antioxidantes, regular os níveis de colesterol e de triglicerídeos e ajudar na digestão. A maçã também pode ser consumida assada com canela ou cravo-da-índia. A sobremesa contém poucas calorias, é deliciosa e é muito nutritiva. Calorias: 81 em 170g.

Mamão

O mamão, além de ser diurético, é rico em fibras, estimulando o bom funcionamento do intestino e combatendo a sensação de inchaço abdominal. Também é bom para ajudar a controlar a diabetes e aliviar os sintomas da gastrite. Uma fatia de mamão picado com 1 potinho de iogurte natural é uma ótima opção para o lanche da manhã. Calorias: 85 em 100g.

Limão

Diurético e rico em vitamina C, o limão é um potente antioxidante, capaz de eliminar as toxinas e deixar a pele viçosa. Ele também ajuda a diminuir o colesterol e os níveis de açúcar no sangue. Calorias: 22 por unidade.

Tangerina

A tangerina ajuda a emagrecer porque é rica em água e fibras, além de ser pouco calórica. É rica em vitamina C, ajudando na absorção do ferro no intestino e fortalecendo o sistema imune. Suas fibras melhoram o trânsito intestinal, reduzem a absorção de gordura e ajudam a controlar a glicemia. Calorias: 38 em 100g.

Além destas frutas, uma dieta voltada para o emagrecimento deve ser balanceada e contar com o apoio da prática de atividades físicas e de métodos naturais como SlimCaps, que ajuda a potencializar os efeitos da boa alimentação e atua diretamente na queima de gordura.