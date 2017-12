Confira dicas e sugestões das melhores trilogias, sagas e séries de livros

Com o crescimento exponencial da tecnologia, nem sempre é fácil deixar os smartphones, tablets, tv ou Netflix de lado para iniciar uma boa leitura, mas de acordo com alguns leitores e escritores a literatura realmente traz ótimos benefícios a saúde e ao cérebro. Para quem ainda não tem o costume de ler pode iniciar com um bom romance, uma boa ficção ou ainda livros de aventura e fantasia.

"Livros, são os únicos filmes onde o leitor é capaz de mergulhar na história e consegue ser o diretor e o ator principal ao mesmo tempo." Comenta J.G.Brene, autor dos livros da trilogia de ficção e aventura, Johnny Bleas.

Com certeza livros de fantasia são excelentes para fugir da realidade e mergulhar em novos mundos, aventuras e mistérios. Confira aqui algumas das dicas literárias de trilogias e sagas:

1. Saga Divergente

Numa Chicago futurista, a sociedade se divide em cinco facções ? Abnegação, Amizade, Audácia, Franqueza e Erudição ? e não pertencer a nenhuma facção é como ser invisível. A jovem Beatrice deve então decidir entre ficar com sua família ou ser quem ela realmente é. E acaba fazendo uma escolha que surpreende a todos, inclusive a ela mesma, e que terá desdobramentos sobre sua vida, seu coração e até mesmo sobre a sociedade em que vive.

https://www.skoob.com.br/divergente-195226ed218109.html

2. Harry Potter

Conheça Harry, filho de Tiago e Lílian Potter, feiticeiros que foram assassinados por um poderosíssimo bruxo, quando ele ainda era um bebê.

No dia de seu aniversário de 11 anos, entretanto, ele parece deslizar por um buraco sem fundo, como o de Alice no país das maravilhas, que o conduz a um mundo mágico. Descobre sua verdadeira história e seu destino: ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em que terá que enfrentar a pior força do mal, o homem que assassinou seus pais, o terrível Lorde das Trevas.

https://www.skoob.com.br/harry-potter-e-a-pedra-filosofal-108ed323291.html

3. Trilogia Johnny Bleas

Órfão de pai e mãe, Johnny Bleas, tem uma vida confortável com seus tios, os Case, em uma fazenda no interior do estado. Até que ao acordar certa manhã e depara-se com a horrível cena de assassinato dentro de sua própria casa, a sincronia da sua vida se desfez e seu mundo começa a girar em meio a inesperadas desventuras. Com o descuido de um passo em falso, ele é levado a uma nova dimensão, um novo mundo onde gnomos, castelos e piratas são apenas o começo. Um lugar mágico em que os enigmas do seu passado são revelados, onde o oculto que por tanto tempo dormiu, renasce e o assassino é descoberto em uma trama muito maior do que o esperado. Asterium, é o novo mundo, onde cada uma das peças do quebra cabeça se reconstitui, à medida que antigas peças se encaixam, novos mistérios nascem a partir de uma profecia que lhe defronta com o medo e a coragem de encarar um novo destino. Johnny Bleas ? Um Novo Mundo dá início a uma fantástica trilogia de aventuras e mistérios.

https://www.skoob.com.br/livro/439230ED497699

4. A Guerra dos Tronos

Quando Eddard Stark, lorde do castelo de Winterfell, aceita a prestigiada posição de Mão do Rei oferecida pelo velho amigo, o rei Robert Baratheon, não desconfia que sua vida está prestes a ruir em sucessivas tragédias. Sabe-se que Lorde Stark aceitou a proposta porque desconfia que o dono anterior do título fora envenenado pela manipuladora rainha - uma cruel mulher do clã Lannister. E sua intenção é proteger o rei. Mas ter como inimigo os Lannister pode ser fatal: a ambição dessa família pelo poder parece não ter limites e o rei corre grande perigo. Agora, sozinho na corte, Eddard percebe que não só o rei está em apuros, mas também ele e toda a sua família. Quem vencerá a guerra dos tronos?

https://www.skoob.com.br/livro/16048ED17437

5. Saga Assassins Creed

Traído pelas famílias que governam as cidades-estados italianas, um jovem embarca em uma jornada épica em busca de vingança. Para erradicar a corrupção e restaurar a honra de sua família, ele irá aprender a Arte dos Assassinos. Ao longo do caminho, Ezio terá de contar com a sabedoria de grandes mentores, como Leonardo da Vinci e Nicolau Maquiavel, sabendo que sua sobrevivência depende inteiramente de sua perícia e habilidade. Assim começa uma épica história de poder, vingança e conspiração.

https://www.skoob.com.br/assassins-creed-renascenca-129178ed143308.html

6. A Seleção

Nem todas as garotas querem ser princesas. America Singer, por exemplo, tem uma vida perfeitamente razoável, e se pudesse mudar alguma coisa nela desejaria ter um pouquinho mais de dinheiro e poder revelar seu namoro secreto.

Um dia, America topa se inscrever na Seleção só para agradar a mãe, certa de que não será sorteada para participar da competição em que o príncipe escolherá sua futura esposa. Mas é claro que seu nome aparece na lista das Selecionadas, e depois disso sua vida nunca mais será a mesma...

https://www.skoob.com.br/a-selecao-248922ed278717.html

7. Cinquenta Tons de Cinza

Quando Anastásia Steele entrevista o jovem empresário Christian Grey, descobre nele um homem atraente, brilhante e profundamente dominador. Ingênua e inocente, Ana se surpreende ao perceber que, a despeito da enigmática reserva de Grey, está desesperadamente atraída por ele. Incapaz de resistir à beleza discreta, à timidez e ao espírito independente de Ana, Grey admite que também a deseja - mas em seus próprios termos.

https://www.skoob.com.br/livro/242567ED273945

8. Trilogia Jogos Vorazes

Ambientado num futuro sombrio, Jogos Vorazes é pioneiro de uma tendência que vem ganhando força no mercado de best-sellers juvenis: a dos romances distópicos e pós-apocalípticos. Primeiro volume de uma trilogia, o livro narra uma luta mortal encenada por crianças e transmitida ao vivo para todos os habitantes de uma nação construída sobre as ruínas de um lugar anteriormente conhecido como América do Norte. Com sua narrativa ágil e ousada, Jogos Vorazes foi traduzido para mais de 30 idiomas e vem atraindo leitores de diversas faixas etárias.

https://www.skoob.com.br/livro/106468ED118175

Website: http://johnnybleas.com.br/