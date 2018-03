Confira os alimentos com mais colesterol

(DINO - 26 dez, 2016) - O colesterol é um tipo de gordura natural presente no corpo, essencial para o bom funcionamento das células, quando em valores adequados. Existem dois tipos de colesterol, o colesterol mau (LDL) e o colesterol bom (HDL) e, por isso, é importante que eles estejam em equilíbrio no sangue.

Os alimentos que contêm mais colesterol são essencialmente os de origem animal. Miolos de porco, gema de ovo, rim de boi e ricota são todos ricos em colesterol. Em geral, a carne bovina e os frutos do mar são ricos em gordura, mas isso não significa necessariamente que ela seja ruim.

Sintomas de colesterol alto

Os sintomas de colesterol alto, propriamente, não existem. Porém, o acúmulo de gordura em alguns órgãos, como o fígado, pode desencadear sintomas como bolinhas de gordura na pele (xantelasma), aumento do baço e aumento do fígado. Como os níveis de colesterol precisam estar muito altos para o surgimento destes sintomas, o indivíduo não percebe a doença, o que facilita seu avanço.

A única maneira de descobrir se o colesterol está alto ou não é através de um exame de sangue para o colesterol total e triglicerídeos. Se o indivíduo realmente vir a descobrir que tem o colesterol alto, a prática regular de atividade física e a alimentação correta podem ser a solução do problema. Métodos naturais, como por exemplo SlimCaps, também ajudam a baixar os níveis de colesterol no sangue.

Alimentos que aumentam o mau colesterol

Os níveis de colesterol ruim aumentam com o consumo em excesso de alimentos preparados com estes elementos, como peixe frito, carnes à milanesa, batata frita, salsicha, salaminho, bacon, banha de porco, chocolate, bebidas achocolatadas, biscoitos e tortas industrializadas, leite integral, leite condensado, queijos amarelos, creme de leite, receitas com creme de leite, sorvete e pudim.

Seu consumo não deve ser eliminado, porém, evitado principalmente por pessoas com doenças cardiovasculares, já que são ricos em gorduras saturadas.

Alimentos que controlam o colesterol

Os alimentos que controlam os níveis de colesterol são abacate, azeite de oliva, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de amendoim, amendoim, amêndoas, castanha, linhaça, semente de girassol, gergelim, salmão, atum, sardinha, alho, cebola, soja e manteiga de amendoim. Eles são ricos em gorduras monoinsaturadas, ajudando a melhorar o colesterol no sangue, além de promover perda de peso.