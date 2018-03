Confira os alimentos que estragam a dieta

(DINO - 26 dez, 2016) - Quando começamos uma dieta, é comum que optemos por alimentos que julgamos mais saudáveis em substituição aos mais calóricos. Entretanto, nem sempre essas substituições são as mais corretas, já que os alimentos light ou diet têm muitas calorias e adoçantes, facilitando a intoxicação do organismo e dificultando a perda de peso. Descubra quais são os alimentos inimigos da dieta.

Chocolate diet

O chocolate diet tem menos açúcar que o chocolate normal mas tem tanta gordura quanto. Por isso, prefira o chocolate meio amargo e coma apenas um quadradinho após o almoço, para ter todos os benefícios do chocolate sem engordar. O chocolate meio amargo melhora a pressão arterial e a circulação do sangue e pode reduzir o colesterol.

Gelatina

A gelatina pronta tem grandes quantidades de açúcar e as gelatinas light adoçantes podem intoxicar o organismo dificultando o emagrecimento. Prepare uma gelatina caseira, que não contém açúcar, corantes ou adoçantes.

Refrigerante zero

Os refrigerantes zero não têm açúcar, mas são ricos em adoçantes que podem intoxicar o organismo, dificultando a perda de peso. Em vez de refrigerante, opte por beber água com limão, sucos de fruta naturais ou chás sem açúcar, por exemplo. Essas bebidas ajudam a desintoxicar o organismo e são diuréticas.

Iogurte grego

Esse iogurte tem mais gordura que o iogurte natural. Portanto, opte pelo iogurte natural e, caso queira adoçá-lo, misture com frutas picadas. Morangos, maçã e frutas vermelhas são ótimas opções.

Barrinhas de cereais

As barrinhas de cereais podem ter muito açúcar, o que aumenta o índice glicêmico, fazendo com que se fique com fome pouco tempo depois de comer. Por isso, é importante ler os rótulos antes de comprar.

Sopas prontas

Essas sopas, geralmente, têm muito sal, o que provoca retenção de líquidos e inchaço. O ideal é fazer sopas em casa com legumes e verduras batidos. As sopas caseiras são muito nutritivas e saborosas.

É importante evitar os alimentos industrializados - cheios de conservantes e de sódio -, mesmo que prometam ser mais light. Quanto mais naturais e orgânicos são os alimentos, mais facilmente o organismo elimina toxinas acumuladas, e a perda de peso é mais fácil. Na hora de montar o prato, dê preferência aos legumes, verduras e frutas orgânicos.

