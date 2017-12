Congresso Six Sigma Brasil 2017 concede a Homenagem do Gestor do Ano de 2017 a Cristina Palmaka, Presidente da SAP Brasil

A cada ano, o Congresso Internacional Six Sigma Brasil se solidifica como um evento de grande valor para os profissionais das áreas de gestão de processos e projetos, para as empresas e a sociedade. Durante o evento são compartilhadas as melhores práticas de projetos do mercado e processos de inovação. Desde 2013, o evento traz em sua solenidade na abertura uma homenagem a um profissional de grande relevância e influência junto à comunidade. Em 2013, o homenageado foi Ozires Silva. Em 2014, Celio Bozola ? Presidente da PRODESP e, em 2015, Ideval Munhoz ? Presidente da T-System. Em 2016, Ricardo Pelegrini ? LATAN IBM. Agora, em 2017, Cristina Palmaka Presidente da SAP será a profissional escolhida para receber a honraria.

Cristina tem grande experiência no segmento de TI no Brasil, com forte foco em inovação e governança corporativa, garantindo o crescimento sustentável da empresa dentro do cenário econômico do Brasil.

A executiva também trabalhou na Compaq/HP, na Microsoft e Philips. Graduada em Ciências Contábeis pela Fundação Álvares Penteado, possui pós-graduação e MBA pela Fundação Getúlio Vargas, com extensão na Universidade do Texas, Estados Unidos.

"Cristina é uma excelente profissional, reconhecida globalmente no segmento. É um orgulho para nós poder homenagear publicamente uma profissional de tamanha relevância, pois esse será apenas um símbolo de uma vida inteira de dedicação e de conquistas", comenta Clovis Bergamo Filho, Presidente da Six Sigma Brasil ? empresa idealizadora do evento e da solenidade de premiação.

"Para mim é uma honra receber este destaque. É um reconhecimento do trabalho de gestão realizado com todo o time da SAP Brasil que tem ajudado os clientes na jornada de transformação digital", comenta Cristina, que se mostra muito feliz em receber essa premiação.

Além da premiação, diversas palestras e atividades acontecem no evento. Para saber mais sobre o summit que já faz parte da agenda oficial da cidade, acesse o portal da Six Sigma Brasil.

Estrutura

O evento reúne, no auditório principal, as apresentações Premium e, em complemento a elas, o congresso apresenta duas apresentações simultâneas em formato de palestras. Nas apresentações Premium haverá a apresentação das palestras com maior quórum e os debates, discussões e fóruns. Nas palestras complementares haverá a apresentação de temas diversos e completamente relevantes ao público presente.

No espaço central, deliciosos coffees breaks serão montados para tornar o ambiente ainda mais agradável durante o networking dos participantes e palestrantes.

Programação e Palestrantes

Já existem vários palestrantes confirmados no Congresso 2017. Para conhecer mais sobre eles e conferir os temas, horários e dinâmica do evento, acesse: http://www.leansixsigma.com.br/congresso

Serviço:

IX Congresso Internacional Six Sigma Brasil 2017

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme.

Data: 24 a 25 de maio de 2017

Horário: 08h às 18h

http://www.leansixsigma.com.br/congresso

Imprensa: Eliana Zani - Omnipress Comunicação Empresarial

(11) 3467-3838 / 99781-2402

Website: http://www.leansixsigma.com.br/congresso