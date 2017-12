Conheça as 6 principais tendências em ERP para 2017

A lista completa, com as 06 características que mais vão chamar a atenção no novo ano, foi feita com base na opinião de profissionais americanos e europeus. E o resultado está elencado logo abaixo.

1) Mais integração em soluções em nuvem

Uma das questões mais apontadas por especialistas é que o ERP ideal deve fornecer diversas opções de recursos. E as soluções em nuvem (cloud-based) acabam sendo melhores para isso, como sugerem alguns peritos.

As empresas estão encontrando saídas mais fáceis em sistemas baseados em nuvem, que garantem uma maior gestão de capital humano e de relacionamento com o cliente, além de outras funções.

Essa é uma tendência que o ERP Openbravo, por exemplo, tem seguido. Durante diversos anos consecutivos, de origem espanhola, o Openbravo foi premiado como melhor Solução ERP open source, tendo maior destaque no Bossie da InfoWorld (prêmio internacional de maior reconhecimento na área).

De acordo com Claudio Menezes, CEO da DISOFT Solutions, gold partner brasileira com licença para revender e melhorar o Openbravo, as grandes vantagens de um ERP em nuvem de código aberto é ter acesso a uma plataforma moderna e robusta a custos compatíveis com a realidade do mercado brasileiro.

"Não é necessário investir em servidores caros, estruturas de rede e altos custos de TI para o ERP funcionar. Além disso, há uma flexibilidade de acesso, já que o sistema funciona em nuvem", avalia o CEO.

Outros benefícios apontados para o funcionamento em nuvem são o fato de o ERP acompanhar as mudanças atuais e a questão da disponibilidade de informações. Isso porque os dados ficam armazenados com segurança e não dependem de backups locais.

Um ERP integrado também é visto como algo positivo no mercado e outra tendência que inclusive acompanha a ideia da nuvem.

2) Soluções menos tradicionais se sobressaem

Consultores americanos em ERP têm reforçado a ideia de que as soluções estáticas e tradicionais de ERP estão ficando para trás. Assim, a expectativa é que o mercado migre para opções mais inteligentes e dinâmicas.

Mais do que sofisticação, uma empresa que implanta um ERP quer praticidade. E seus usuários precisam confiar que os dados sejam consistentes e fáceis de entender.

3) "Faça você mesmo" é outra tendência em ERP

Quando a própria empresa consegue fazer evoluções no seu ERP, a atualização fica mais rápida. O ERP de código aberto, então, é o mais indicado quando se trata de economizar com as melhorias.

Esse é um diferencial de opções como o Openbravo. Com o crescimento das organizações e aumento de seu porte, novos desafios são lançados. E o cliente não precisará ficar dependendo da empresa fornecedora do ERP para realizar as mudanças e evoluções necessárias.

4) Mais dados, mais capacidade analítica

O ERP em nuvem tem ainda outras vantagens, que vão fazer a diferença em 2017. Esse tipo de sistema permite mais fontes de informação. E essa é uma ferramenta poderosa para análises das operações de negócios e para já fazer previsões mais acertadas.

5) O ERP deve ser inteligente

Quando se fala em tendência para 2017, os chamados i-ERP ou sistemas inteligentes são o que há de mais novo em tecnologia. Isso inclui a parte analítica e em nuvem, como apontam os especialistas nessa área.

Tecnologia cognitiva e aprendizado por máquinas estão entre as novidades nesse ramo. E o Openbravo se diferencia dos demais ERP"s do mercado por ter sido desenvolvido para o modelo Colaborativo Compartilhado, onde o próprio cliente consegue fazer evoluções no software.

Como afirma Claudio Menezes, CEO da DISOFT Solutions, a empresa compra ele já com as principais funcionalidades do ERP. " Isso inclui o financeiro, vendas, controle de estoque, compras e faturamento", explica o CEO.

Além de ter todas essas funcionalidades no ERP, o cliente também consegue criar as suas próprias, especificas para o seu negócio. "Por isto, o Openbravo é um ERP inteligente, e realmente se adapta às necessidades de cada empresa", finaliza.

6) Preços mais competitivos

Investir em ERP é certamente uma vantagem competitiva. A redução de custos proporcionado faz valer a pena o valor aplicado. Mas os preços praticados por determinadas empresas que oferecem esse tipo de sistema podem desanimar um pouco.

Comparado a um SAP, por exemplo, o Openbravo tem um custo muito acessível, como lembra o CEO da DISOFT Solutions, Claudio Menezes. "O Openbravo, diferente do SAP, pode ser evoluído pelo cliente e crescer de tamanho de acordo com a fase da empresa", argumenta Menezes.

Isso faz com que o capital empregado pela organização seja ainda menor do que se imagina com um software aberto. Isso porque, para evoluir com o SAP, é preciso pagar caro para as customizações serem feitas pela própria fornecedora.

Por fim:

Essas foram as seis tendências apontadas por consultores estrangeiros sobre ERP: sistemas em nuvem, inteligente, integrados e com bom custo-benefício. E tudo isso se encaixa no perfil do Openbravo, que é um dos líderes mundiais quando o assunto é software aberto.

Sobre o ERP Openbravo:

Produzido originalmente na Espanha, o ERP Openbravo é líder mundial quando o assunto é software de código aberto (open source). Trata-se de uma solução online para médias e grandes empresas, que ajuda a automatizar os processos de negócios.

Sobre a DISOFT Solutions:

Com 32 anos no mercado nacional, a DISOFT Solutions S/A é uma empresa do setor de TI com faturamento anual de R$6,5 milhões. E, ao longo de sua existência, vem mantendo a excelência no atendimento com atuação em duas áreas: outsourcing de TI e implantação de sistemas de gerenciamento empresarial.

Na parte de outsourcing, aloca profissionais especializados para cuidar de todas as questões tecnológicas de seus clientes. Além disso, também desenvolve e dá suporte a softwares de gestão, como é o caso do ERP OpenBravo e do sistema para folha de pagamento.

Website: http://www.openbravo.com.br/