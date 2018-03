Conheça 4 situações que mostram que a transformação digital está só começando

(DINO - 23 dez, 2016) - Termos como Big Data, Internet das Coisas e computação em nuvem estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Esses elementos fazem parte do conceito de transformação digital, adaptações realizadas pelas empresas para satisfazer as exigências tecnológicas atuais em torno da criação, gerenciamento, análise e consumo dos produtos digitais.

Segundo o estudo "Digital Business Research Index", realizado pela Dell Technologies, o nosso país é o segundo mais maduro tecnologicamente pra impulsionar a transformação digital, atrás apenas da Índia. A pesquisa ouviu 4 mil líderes de negócios em 16 países, incluindo o Brasil, em 12 setores econômicos. Apesar do potencial, muitos gestores ainda enfrentam resistência em implementar processos digitais: quase metade (45%) das companhias pesquisadas globalmente temem que seus negócios se tornem obsoletos em um período de três a cinco anos, e 78% enxergam as startups digitais como ameaça para sua organização.

"Alguns gestores interpretam a transformação digital como uma tendência somente ligada à tecnologia, quando, na verdade, diz respeito à forma como as pessoas interagem com a sua empresa por meio da tecnologia. Qualquer companhia, independentemente do segmento e tamanho, pode se considerar uma empresa de tecnologia, afinal, tem presença nas redes sociais e necessita cada vez mais de softwares para gerenciar processos, pessoas e negócios realizados online. As instituições que ainda vivem à parte disso correm o risco de serem extintas", explica Rafael Cichini, CEO da JUST, empresa especializada no desenvolvimento de produtos digitais.

Conheça a seguir quatro exemplos que evidenciam o potencial da transformação digital:

Empresas na nuvem

Um dos grandes desafios das empresas hoje é aumentar a competitividade e melhorar a eficiência operacional. Com soluções de computação nuvem, a tecnologia pode ser uma grande aliada para atingir esse objetivo. Muitas empresas têm iniciado a jornada de transformação digital com a migração de seus workloads internos de TI, projetos de Big Data e Machine Learning, e com a adoção de soluções como o G-Suite para trabalhar de forma colaborativa, segura e com mobilidade. "As empresas buscam cada vez mais serviços digitais capazes de maximizar resultados e reduzir custos, com ganho de escala, eficiência operacional e disaster recovery. E, para entrar neste universo, muitas corporações têm optado por apostar nas soluções inovadoras de Google Cloud, que conta milhões de clientes em todo o mundo", afirma Cláudio Santos, CEO da Santo Digital, que é uma das principais revendas dos aplicativos G-Suite no Brasil.

Shopping centers virtuais

Tendência recente entre os grandes varejistas do e-commerce nacional, os marketplaces permitem que o cliente tenha uma experiência de compra similar à ida a um Shopping Center. Lojas maiores reúnem vitrines dos comércios menores com o objetivo de aumentar a oferta de produtos. "Os principais players aderiram ao modelo porque impulsiona receitas com uma maior disponibilidade de itens a venda, sem necessitar se preocupar com estoque e logística. Já as menores lojas, anunciantes, ganham muito em visibilidade e credibilidade, e o consumidor encontra uma maneira mais fácil de comparar preços", afirma Mauricio Correa, diretor comercial de marketing do Digital Commerce Group (DCG), detentor das plataformas EZ Commerce, CORE e Octopus, especializada em integração de Marketplaces.

Almoxarifado online

Em uma época de instabilidade econômica, qualquer centavo economizado pode representar uma oportunidade de crescimento no futuro. Pensando nisso, a Nimbi, empresa especializada em supply chain management, desenvolveu soluções que aumentam a produtividade e geram economia aos departamentos de compras das organizações. Sua plataforma é baseada em cloud computing, e inclui todo o processo de busca, homologação, negociação e transação entre empresas. "Com uma plataforma tecnológica, a equipe ganha mais eficiência, economia de tempo e redução de custos. A tecnologia automatiza alguns processos, mostra fornecedores com preços menores e ajuda na tomada de decisões", comenta Carlos Henrique Campos, diretor de marketing e vendas da Nimbi.

Gestão de documentos automatizada

Quem nunca desejou transformar uma sala cheia de documentos em um setor produtivo, ou quis diminuir o tempo perdido para localizar um dado no arquivo morto? Com o objetivo de gerar economia e otimizar processos nas companhias, a Access, segunda maior empresa do mundo no segmento de gestão de documentos e informações, atua com soluções voltadas para a necessidade de organização de arquivos. "Nossos serviços são capazes de gerar economia para auxiliar as empresas a driblarem este momento de crise e a explorar a gestão documental para implantar uma melhora significativa no manuseio da informação/documentos, com a total garantia de excelência na prestação de serviços", afirma Inon Neves, vice-presidente da Access no Brasil.