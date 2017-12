Conheça o Painel do Contador: A solução para o contador

Pensando em toda a papelada que o contador tem que reunir para garantir a qualidade de suas entregas, a Jotec, empresa que atua no ramo de softwares de gestão empresarial e contábil, desenvolveu um sistema que facilita a vida dos mais de 491 mil profissionais dessa área: o Painel do Contador.

De acordo com o departamento comercial da Jotec, o sistema auxilia o contador a fazer a contabilidade de seus clientes, além de reduzir o trabalho, integrar e otimizar as rotinas do escritório contábil, tornando todos os processos mais ágeis e confiáveis.

"O Software capta as informações utilizadas pelo contador sem a necessidade de envio pelo cliente, ou seja, integrando o escritório contábil com todas as informações geradas internamente pelas empresas. Ressalta-se que, seja qual for o ramo de atividade, a integração com todas as áreas internas, como, produção, estoque, compras, vendas e financeiro, ocorre de maneira segura e otimizada, facilitando a elaboração e entrega de todas as obrigações fiscais e contábeis", revela.

Além disso, o departamento comercial informa que o software já está adequado para atender a nova exigência do governo, o Bloco K.

Sobre a empresa

Fundada em 1981, a Jotec atua no ramo de Software Integrado de Gestão Empresarial e tem como ideal desenvolver soluções adequadas para empresas. Tendo o pioneirismo como marca registrada, em 1985 lança sua primeira versão do Sistema de Gestão Empresarial Integrada para equipamentos de 16 bits.

Em 1989 surge a inovação: Rental System, a opção de aluguel do software é lançada no mercado. Ganha credibilidade e até hoje é um diferencial que satisfaz a um baixo custo os clientes JOTEC.