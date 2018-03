Conheça o poder de vendas do SEO (Otimização de site)

Atibaia - SP --(DINO - 26 dez, 2016) -

Hoje em dia, quando você quer saber mais informações sobre algum produto, o primeiro lugar que geralmente pode ter acesso a referências e ainda adquirir a mercadoria de forma rápida são os buscadores (Google, Yahoo, Bing, entre outros). Pois bem, será que o seu produto se encontra nas primeiras posições quando buscamos dados sobre ele? Faça o teste!

Perguntamos mais sobre o assunto para a Go Biz, uma agência especializada em marketing digital. Segundo a agência, se você não tem um trabalho de SEO (Search Engine Optimization) em seu site, dificilmente irá encontrá-lo nas primeiras páginas. E pode ser pior, caso os seus concorrentes já estejam desenvolvendo esta otimização, com certeza eles estão à frente do seu negócio no ambiente virtual.

SEO é o nome que se dá para a otimização do site , destacando-o nos buscadores e trazendo visitas direcionadas corretamente, ou seja, a maior parte das pessoas que encontrarão a sua página na internet são, de fato, o seu público-alvo, ou seja, que possuem as mesmas características ou interesses, neste caso o seu produto/serviço. Outro ponto importante é que é possível mensurar vários resultados, com ferramentas de relatórios e análise você tem informações valiosas sobre o seu prospect.

Não é um trabalho do "dia para a noite", pois não estará nas primeiras tão rapidamente. É um trabalho que exige muito conhecimento e trabalho. Basicamente, podemos dizer que para alcançar este objetivo, utiliza-se da produção de conteúdo relevante para o seu público-alvo, principalmente focando no uso de palavras-chave específicas, além da construção de links de outros sites, entre outras muitas ações.

O resultado deste estratégico trabalho para posicionar a sua marca nas primeiras páginas são: visitadas qualificadas e com potencial de compra, aumento das suas vendas, fortalecimento da sua marca e conhecimento do seu prospect através de relatórios.

Tome cuidado com o Blackhat

Existem agências que prometem resultados muito rápido, mas nem sempre são formas legais. Chamamos este tipo de técnica de Blackhat, ou seja, são diretrizes que não respeitam as regras dos buscadores. Apesar de conquistar um bom posicionamento em um curto prazo, mas correndo o risco de ser descoberto e perder posicionamento e até banido dos motores de busca.

É preciso confiar o seu site em empresas sérias e com experiência como a Go Biz, que através de estratégias conhecidas como Whitehat , que são práticas que seguem as diretrizes dos buscadores, sem correr o risco de ser banido dos buscadores.

