Consulta gratuita de nome sujo pela internet

São Paulo, SP--(DINO - 12 jan, 2017) - Em tempos de crise muitos consumidores acabam com o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito. Porém uma grande parte deles não sabe o que levou o seu nome a ficar sujo. E pensando neste público, o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) criou a consulta online grátis de CPF.

A consulta é bastante simplificada e em poucos minutos você já possui as informações de seus credores, tais como telefones, endereços e também os sites para futuras negociações.

Para isso basta fazer seu cadastro no site da Boa Vista Serviços, administradora do SCPC. O cadastro pode ser realizado tanto de um tablet quanto de um smartphone, porém preste atenção quanto à presença de um cadeado em seu navegador, indicando que o site está seguro.

Após seu cadastro, a Boa Vista Serviços enviará um SMS para seu celular solicitando a confirmação de seus dados. Assim que finalizar já é possível fazer o login no sistema e consultar se existem débitos vigentes com seus respectivos credores.

Agora, para quem ama os aplicativos de celular, o SCPC fez uma parceria com o aplicativo de controle financeiro Guia Bolso. Ou seja, agora quem possui o aplicativo em seu smartphone pode consultar a base do SCPC diretamente do próprio aplicativo.

No entanto, para os que não gostam muito de tecnologia, o SCPC também oferece a possibilidade de consulta presencial nos postos de atendimento da Boa Vista Serviços. Para realizar a consulta presencial leve consigo o CPF e um documento de identificação com foto.

Caso deseje ir mais longe, a Boa Vista Serviços disponibiliza outras opções importantes além da simples consulta de CPF, como o monitoramento 24 de CPF, o SOS cheques e Documentos, educação financeira, consulta de veículos e muitos outros serviços.

Alguns destes serviços extras não são gratuitos, mas dependendo de sua necessidade vale muito à pena a solicitação do serviço online, pois você conta com a comodidade de resolução a partir de sua casa usando apenas a internet.

