Consultora mostra 5 formas de harmonizar sua casa através do Feng Shui

Márcia Dhonella sabe disso e, além de aplicar a técnica na sua vida, compartilha seus ensinamentos com todos em seu blog.

Para quem ficou interessado em harmonizar seu lar e sua vida, Dhonella indica cinco formas bem simples de começar a aplicar o Feng Shui.

1 - Elimine o "quarto da bagunça"

"O quarto da bagunça é aquele cantinho perigoso, energicamente falando, que praticamente todo mundo tem em casa", comenta Dhonella. "Uma das coisas que sempre falo ao citar a organização de um espaço é que a bagunça é um estagnizador de energias. Você até pode ter um espaço para deixar algumas coisas com pouco uso, mas até mesmo a sua bagunça precisa ser um pouco organizada", explica a consultora.

Primeiramente, é preciso observar em qual área do Ba Guá (um mapa com formato octogonal orientador com todas as áreas da nossa vida) está o quarto da bagunça. "Evite deixá-lo em um setor importante, como o da Riqueza ou do Amor, por exemplo", cita Dhonella.

Ao escolher o espaço certo, deixe sempre organizada suas coisas em prateleiras, gavetas, caixas e baús. "Esses compartimentos sempre evitam coisas jogadas e desordenadas e, dessa forma, você facilita a circulação da energia e mantém a casa sempre com bons fluidos", complementa a consultora holística já com mais de 10 anos de atuação.

2 ? Evite as "pontas"

Já observou os seus móveis? Percebeu que eles possuem pontas? Pois é preciso cuidar deles. Dhonella explica que "locais que guardam mesas, cadeiras, armários e até mesmo as paredes pontiagudas têm a sua energia bloqueada, pois as pontas não permitem muito a energia do espaço circular e tiram a tranquilidade aos moradores da casa".

Assim, Dhonella cita que o ideal é sempre ter móveis com pontas arredondadas e seguir o mesmo com as paredes dos ambientes.

3 ? Dê preferência às cores mais neutras e claras

"O vermelho, o preto ou o roxo, por exemplo, quando aplicados em demasia em um ambiente podem proporcionar energia negativa quanto às suas emoções. Assim, na dúvida, o ideal é sempre optar por cores mais neutras e claras, como o off-white, um bege, amarelo, verde, entre outras colorações", comenta Dhonella.

Segundo a consultora as cores escuras também incitam mais as discussões e desafetos dentro de casa. "Evitá-las em paredes, móveis maiores e, principalmente, em molduras de espelhos ajuda bastante a manter a harmonia do lar", complementa.

4 ? Cuidado com os espelhos

E já que falamos dos espelhos que as pessoas sempre têm em casa, Dhonella avisa: "é muito importante lembrar que eles atrapalham a energia de um espaço. Assim, evite muitos espelhos principalmente nos quartos da sua casa, mas caso opte por ter um, principalmente em tamanho maior, evite que fique junto às camas, pois os espelhos atrapalham bastante o seu sono, pois "sugam" a energia do corpo enquanto você dorme", alerta.

5 ? Nada de portas e janelas enferrujadas

Suas portas estão com as fechaduras enferrujadas ou fazendo aquele barulhinho tradicional na hora de abrir ou fechar? As janelas não abrem totalmente? Se a resposta foi sim é melhor você trocá-las ou fazer aquela limpeza completa. Dhonella alerta que "a ferrugem atrapalha a entrada de oportunidades, impedindo algum sucesso profissional ou a prosperidade".

"O ideal para portas e janelas é que realize uma limpeza pelo menos uma vez por semana e a cada seis meses envernize e aplique óleo nas fechaduras. Elas podem durar a vida inteira quando bem cuidadas", ressalta a consultora.

Lembramos que essa dica de limpeza também deve ser considerada para todos os objetos de metal que existirem em sua casa!

Dhonella comenta ainda sobre as plantas e animais, que sempre fazem bem e trazem harmonia para qualquer lar. "Você pode ter pelo menos um animal e uma planta em casa. A energia desses seres é bastante neutra e limpa, favorecendo o seu ambiente. Os animais absorvem e equilibram energia, assim como as plantas. Contudo, é importante que você cuide dos dois com bastante amor para que essa energia absorvida seja eliminada logo", complementa.

