Consultoria organizacional inova lançando loja virtual para que pequenas empresas atuem com qualidade

De acordo com Ricardo Rolim, diretor operacional da INNI Consultoria, a loja virtual oferece às empresas o mesmo serviço do formato presencial. O cliente será atendido por um consultor com reuniões interativas, via web, previamente agendadas e na frequência acordada conforme a contratação realizada. Esclarece Ricardo Rolim, " dentre os principais produtos oferecidos estão: Programa Coaching Empresarial, Preparação de Gestores de RH conforme a Norma ISO 9001 versão 2015, Preparação de engenheiros para o PBQP-H, Programa de Excelência Profissional e Norma ISO 9001 versão 2015, para gestores".

Segundo Ana Rolim, diretora executiva da INNI Consultoria, a ideia surgiu como tentativa de unir a empresa aos clientes dos mais diversos lugares do país, uma vez que a nova loja virtual oferece um leque de produtos voltados para as empresas que têm foco na satisfação dos seus clientes e na gestão da Qualidade. "Com a loja virtual, as empresas que queiram preparar seus colaboradores evitando um deslocamento maior e com custos reduzidos encontram vários produtos digitais adequados às novas normas de gestão internacionais. Neste contexto, ao realizar suas atividades através da internet, a INNI pretende, oportunizar às pequenas empresas e seus colaboradores atuarem com qualidade, conquistar novos clientes, atingir outros mercados, aumentar a comercialização de seus serviços e ainda, melhorar sua rede de relacionamentos", afirma.

A INNI Consultoria Organizacional é uma empresa cearense, especialista em certificações internacionais e tem como objetivo oferecer as melhores soluções para o avanço de resultados empresariais. Assessora as empresas na sua adequação aos instrumentos de avaliação de gestão, conforme normas internacionais.

Website: http://www.inniloja.com/