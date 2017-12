Consultoria web para ISO 9001 permite até 70% de redução nos custos

A INNI Consultoria Organizacional está disponibilizando para as empresas uma nova forma de consultoria por meio de web conferências. De acordo com Ricardo Rolim, diretor operacional da INNI, o objetivo é oferecer às empresas o tradicional serviço de consultoria, de forma facilitada, com interatividade, custos reduzidos, mantendo a mesma qualidade do serviço no formato presencial. Ricardo Rolim, explica que, "o cliente será atendido por um consultor com reuniões interativas, via web, previamente agendadas e na frequência acordada conforme a necessidade da empresa".

Uma certificação ISO 9001 prova que o sistema de gestão da qualidade da empresa foi avaliado dentro de um padrão de melhores práticas e foi aprovado. A Norma ISO 9001 estabelece um modelo de gestão da qualidade para as organizações e é a mais conhecida no mundo. Obter a certificação ISO 9001 demonstra o compromisso da empresa com a qualidade do seu produto e a satisfação do cliente. A adoção desta norma é vantajosa para as organizações e seus clientes, uma vez que confere às empresas certificadas maior organização, produtividade e credibilidade, aumentando a sua competitividade nos mercados nacional e internacional.

Segundo Ana Rolim, diretora executiva da INNI, a ideia surgiu como tentativa de unir a empresa aos clientes dos mais diversos lugares do país, uma vez que a nova ferramenta possibilita uma interação em tempo real, sem precisar de um deslocamento maior. "A consultoria via web é uma tendência do mercado globalizado nos dias de hoje e permite reduzir até 70% do valor dos custos. Estes valores reduzidos são repassados para o cliente permitindo orçamentos bem competitivos. Neste contexto, ao realizar suas atividades através da internet, a INNI pretende difundir os benefícios da qualidade entre as pequenas empresas, conquistar novos clientes, atingir outros mercados, aumentar a comercialização de seus serviços e ainda, melhorar sua rede de relacionamentos", afirma.

A consultoria web é realizada por meio de encontros no formato de reuniões interativas, pela internet, em tempo real. O consultor faz sua explanação e dar orientações e pode exibir se necessários, documentos, apresentações, imagens em forma de slides e vídeos. As dúvidas são dirimidas em tempo real ou através de chat, via texto em modo público ou privado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A INNI Consultoria Organizacional é uma empresa cearense, especialista em certificações internacionais e tem como objetivo oferecer as melhores soluções para o avanço de resultados empresariais. Assessora as empresas na sua adequação aos instrumentos de avaliação de gestão, conforme normas internacionais.

Website: http://www.inniempresas.com.br/