Consumo de água contaminada mata mais de 3 milhões de pessoas por ano

Em sua maioria, as doenças contraídas através do consumo da água são transmitidas por microrganismos presentes nos reservatórios. As enfermidades passam a existir quando a água entra em contato direto com esgoto, enchentes, efluentes distintas contaminadas, produtos químicos, entre outros e não é submetida a tratamentos de limpeza e purificação.

Algumas das principais doenças que podem ser causadas por águas não tratadas incluem: Hepatite A, Cólera, Esquistossomose, Giardíase, Ascaridíase ou lombriga e Febre Tifoide. A forma mais comum de contágio dessas doenças é através da ingestão direta da água, seja por bebê-la ou pelo consumo de alimentos lavados com água infectada.

Segundo Relbis Valera, proprietário da CEA do Brasil , é inadmissível que diante de toda a tecnologia existente para tratamento de água, pessoas ainda morram por descaso na limpeza. "O acesso a água de qualidade é essencial para a saúde e o desenvolvimento humano, são diversos tratamentos disponíveis e de baixo custo como a Desinfecção da água com Hipoclorito de Sódio e Luz Ultravioleta que atua no DNA dos microrganismos impedindo que se reproduzam", explica.

Para defender a si mesmo e toda a sua família de qualquer tipo de contaminação por água certifique-se da procedência da água que chega a sua residência e não consuma frutas e verduras ou qualquer outro alimento que necessite de lavagem, sem a limpeza adequada com água potável. Fique atento, a sua saúde não tem preço.

