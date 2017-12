Contas do começo do ano precisam de planejamento adequado

(DINO - 05 jan, 2017) - Assim que o ano começa, as contas chegam junto. O IPVA do carro, a escola das crianças, o material escolar e uma série de outros pagamentos que vão levando todo o dinheiro embora. É preciso um planejamento adequado para não se atolar em dívidas.

Para o especialista em comportamento humano e presidente da Sociedade Latino Americana de Coaching, Sulivan França, o problema da maioria das pessoas é não se preparar da forma certa. "Todo mundo sabe que as cobranças vão chegar, mas são poucos os que realmente se planejam para lidar com elas", diz.

Para isso, França acredita em uma dica simples para ajudar quem se perdeu: o foco. "O segredo para garantir que o dinheiro que entra seja maior do que o que sai é aprender se planejar, ter foco e metas. Não que você precise planejar tudo aquilo que você ganha e aquilo que gasta, mas vale a pena escrever em um papel o que você quer conquistar e quanto você precisa para isso. Depois, coloque na ponta do lápis todas as contas que você precisa honrar e o que vai sobrar de dinheiro todo mês", explica.

Sulivan garante que com essa organização ainda é possível encontrar gastos desnecessários e cortá-los sem dó. "Quando você analisa friamente suas contas e tem em mente um objetivo específico, você acaba encontrando gastos extras que pode tirar da sua vida sem problema algum. Com isso, sobra mais para bancar as contas do início, do meio e do fim do ano, além de garantir uma bela poupança para realizar todos os seus sonhos", finaliza.