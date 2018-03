Conteúdo e inovação serão destaque na FCE Pharma 2017

São Paulo, SP--(DINO - 21 dez, 2016) - A próxima edição da FCE Pharma chegará recheada de novidades. O clássico ponto de encontro do setor farmacêutico abrirá as portas em maio com diversas inovações e um conteúdo ainda mais robusto. Serão cinco congressos, uma rodada internacional de negócios e uma área completamente nova, direcionada à logística. O público pode esperar muito mais para 2017, pois a programação ainda não está fechada e podem surgir mais atrações.

Por falar em conteúdo, o IPTC (International Pharmaceutical Technology Conference), em sua 2a edição, vai atender os setores de pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, garantia de qualidade e produção, desde farmacêuticos mais experientes até os que ingressaram na carreira recentemente. O objetivo é fornecer um panorama atual do setor, com palestrantes nacionais e internacionais, além do estudo de casos.

Ainda na geração de informação, a NürnbergMesse Brasil trará, em parceria com ANF (Academia Nacional de Farmácia), o 2º simpósio de inovação e ciência farmacêutica, que tem como mentor o Professor Doutor Lauro Moretto. O simpósio nasceu com a finalidade de incentivar e desafiar os participantes a inovar, criar e inventar novos produtos e serviços.

A tradicional parceria com o Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo) também permanece, cada vez mais forte, e este ano promete brindar o evento com novas ações voltadas ao aperfeiçoamento e atualização do mercado.

Já os novos espaços são o Lounge da Inovação, localizado na área da feira para levar aos participantes de forma gratuita palestras voltadas a tecnologia e inovação; e o Projeto de Logística, criado exclusivamente às empresas que atuam no setor logístico e que atendem às indústrias farmacêuticas. Dividido em exposição e conteúdo, a iniciativa terá a parceria da Revista Painel Logístico para formatação da grade de temas, onde serão discutidos assuntos relacionados a temática.

A Rodada Internacional de Negócios, desenvolvida pela Abiquifi (Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica e de Insumos Farmacêuticos) em parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) e o apoio do Sindusfarma, Interfarma, Alanac, Abifina, Pró-Genéricos, Grupo Farma Brasil, Alfob, Anbiotec e Sindirações, será organizada durante a FCE Pharma com potenciais parceiros internacionais identificados e qualificados de acordo com o perfil das empresas brasileiras da cadeia farmacêutica, biotecnologia e veterinária.

A ação faz parte do "Projeto Comprador", que é um encontro promovido no Brasil entre empresários brasileiros, ofertantes de produtos e serviços, e compradores estrangeiros demandantes de produtos e serviços da cadeia farmacêutica, provenientes dos mercados-alvo do projeto.

Trabalhando com uma visão de futuro e a missão de prestadora de serviços, a NürnbergMesse Brasil oferecerá a partir de 2017 um novo leque de serviços que vão transformar o evento em uma plataforma única e completa para o setor. Como o NMB Service usar by Gat7E, exclusivo no setor de eventos, tem como finalidade auxiliar os expositores em soluções com: montadoras, catering, recepção, áudio e vídeo, comunicação visual, brindes, entre outros. Uma gama de serviços personalizados para atender ao cliente em todas as suas necessidades.

Todas estas inovações terão como pano de fundo o mais moderno centro de exposições da América Latina, o São Paulo Expo. O espaço tem 100 mil m², salas modulares para congressos, ar condicionado central e edifício garagem com cerca de cinco mil vagas. É ideal para receber com conforto e acessibilidade todos os participantes da FCE Pharma.

Paralelo à feira acontece a FCE Cosmetique, reconhecida internacionalmente como ponto de encontro da cadeia produtiva do setor cosmético.

Serviço:

FCE Pharma

Data: 23 a 25 de maio de 2017

Local: Centro de Exposições São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo ? Brasil