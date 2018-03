Copa Star: conceito hospitalar de luxo no coração da Cidade Maravilhosa

Rio de Janeiro--(DINO - 12 dez, 2016) - Após três anos de construção, o investimento iniciado em 2013, foi inaugurado em outubro deste ano na Zona Sul do Rio. Seu fundador e atual presidente da Rede D"Or São Luiz é o médico cardiologista Jorge Moll.

O Copa Star, que teve um investimento superior a 400 milhões de reais, conta com 21 mil metros quadrados e sete andares. Com uma atmosfera de luxo aliada a um novo conceito hospitalar, o empreendimento conta com uma infraestrutura distinta.

O empreendimento faz parte de um novo conceito da rede D"Or São Luiz, reunindo tecnologia de ponta, profissionais altamente qualificados e serviços padrão 5 estrelas.

Instalações e comodidades:

O projeto arquitetônico do hospital, torna possível para o paciente, durante a internação, ser remetido a serenidade de um ambiente acolhedor e humano. Lembra um hotel 5 estrelas.

O sistema Smart Hospitality é um dos diferenciais do Copa Star. O sistema oferece ao paciente, autonomia exclusiva, tanto para funcionalidades do quarto, quanto para comunicações médicas.

Com apenas alguns toques no tablet disponibilizados nos quartos de internação, o paciente pode se comunicar com seu médico, enfermeiro ou familiares. Através de um aplicativo exclusivo do hospital, o paciente tem acesso a funcionalidades básicas como: Alterar a iluminação do quarto, abrir e fechar cortinas ou acessar seus exames junto ao médico.

Cada detalhe foi planejado em minúcias. Ambientes aromatizados e corredores em tom sóbrio e acolhedor tornam o hospital um empreendimento classe A.

Segundo médico cardiologista e fundador da Rede D'or, Jorge Moll, o projeto levou em consideração as facilidades tecnológicas, bem como o papel acolhedor e aconchegante da humanização. Corredores com fluxo de macas e profissionais da saúde dão lugar a galerias com obras de arte do pintor japonês Yutaka Toyota. Para o fluxo de funcionários e transporte de pacientes existe uma área anexa ? exclusiva para essa função.

Profissionais Capacitados

Um grupo seleto de profissionais habilitados, dedicados exclusivamente à saúde e bem estar do paciente compõe a equipe do Copa Star. Cerca de 550 colaboradores, incluindo 113 médicos foram treinados em atendimento personalizado. A escolha de roupas, maquiagem e abordagem ao paciente fizeram parte do treinamento de qualificação e capacitação do profissional.

Durante o treinamento, que durou dois meses, os profissionais foram submetidos a testes e simulações diversas para alcançar excelência no atendimento. Atores foram contratados para interpretar possíveis situações de emergência.

O Copa Star está localizado na Rua Figueiredo Magalhães, Copacabana, e segundo o originador do projeto, é uma alternativa no Rio de Janeiro para os dois hospitais paulistas: Albert Einstein e Sírio Libanês.

A rede D'Or São Luiz estuda espalhar esse novo conceito para outras regiões do país. Cidades como São Paulo e Brasília estão entre as possíveis candidatas a aderir os métodos inovadores da "estrela de primeira grandeza".