Copacabana abriga a maior emergência da zona sul do Rio de Janeiro

"Em mais de mil metros quadrados, a nova Emergência conta com importantes diferenciais para oferecer um serviço de excelência à população, o propósito da instituição é ser cada vez mais completo", comenta Dr. Lincoln Bittencourt, diretor-geral da instituição.

A nova Emergência possui duas salas de triagem para classificação de risco, oito consultórios médicos, 14 boxes de repouso, com estrutura individualizada para pacientes com quadros infectocontagiosos, além de um dos centros cirúrgicos mais modernos da região. "Poder oferecer um serviço de ponta como esse à população, garantindo agilidade e cuidado num momento de tensão para um paciente que chega ao hospital através da emergência, é uma grande realização para o hospital", afirma o Dr. Wilson Nakasato, diretor médico do São Lucas.

"Podemos dizer que, hoje, somos a Emergência mais ágil da zona sul do Rio de Janeiro", afirma a Dra. Teresa Navarro, chefe da Emergência do Hospital São Lucas. De acordo com a médica, são mais de cem colaboradores entre médicos especialistas e enfermeiros, com potencial para atender até 10 mil pacientes por mês - de diversos planos de saúde - com cuidado e eficiência.

Saiba mais sobre o São Lucas Copacabana

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Localizado em Copacabana, região de fácil acesso na zona sul do Rio de Janeiro, o São Lucas é um hospital geral especializado em medicina de alta complexidade, como oncologia, cardiologia, ortopedia, urologia, cirurgia geral, bariátrica e neurocirurgia. Atualmente, o São Lucas conta com 163 leitos, divididos entre quartos privativos, unidade de tratamento intensivo (UTI) para adultos - geral e cardiointensiva - e enfermarias, além de possuir um dos mais modernos centros cirúrgicos da região, com 12 salas cirúrgicas, incluindo uma sala para cirurgia robótica, e 13 leitos de recuperação pós-anestésica (RPA). O hospital também dispõe de um moderno centro de medicina diagnóstica e unidade com consultórios médicos de diversas especialidades. O São Lucas vai inaugurar dois novos andares com setor para internações, quartos VIPs e mais leitos no centro de tratamento intensivo, passando a contar com 210 unidades.