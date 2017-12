CPqD apresenta em eventos metodologia para avaliação de segurança em medidores inteligentes

No evento European Smart Grid Cyber Security, que será realizado nos dias 21 e 22 de março, em Londres, José Reynaldo Formigoni, gerente de Tecnologia em Segurança da Informação e Comunicação do CPqD, fará uma palestra sobre a experiência obtida a partir desse projeto - que, entre outros resultados, gerou uma metodologia de avaliação do nível de segurança de medidores inteligentes. "Essa metodologia permite analisar vulnerabilidades de software e hardware em medidores de vários fornecedores diferentes", conta Formigoni.

Na palestra "Smart meter vulnerabilities in smart grid projects: Brazilian experience", ele dará uma visão geral da implantação de medidores inteligentes em projetos de smart grid em andamento no Brasil. Falará também sobre o problema de fraude nos medidores eletrônicos e apresentará a metodologia desenvolvida com a Elektro e, ainda, resultados de sua aplicação nos laboratórios do CPqD.

O outro evento que contará com a participação do CPqD é o Cyber Security Brasil Energy & Utilities - 3.ª Conferência de Segurança Cibernética para o Setor de Energia e Utilities no Brasil, que acontecerá nos dias 27 e 28 de março, em São Paulo. José Reynaldo Formigoni será responsável por conduzir os debates da sessão Smart Grid Cyber Security: Vulnerabilidades em Smart Meters e nas Redes Inteligentes, marcada para o segundo dia do evento (28), às 14 horas.

O projeto de P&D com a Elektro teve outros resultados relevantes. Um deles foi a construção de dois laboratórios - um na Elektro e outro no CPqD - para a realização de testes de avaliação de segurança em medidores inteligentes. Além disso, o projeto já deu origem a um livro publicado recentemente pela Elektro - com o título Avaliação de Segurança em Medidores Eletrônicos - e ao registro de um pedido de patente no INPI.