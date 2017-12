Cresce a procura por ventiladores e condicionadores de ar neste verão

Entretanto, em um contexto de crise, o crescimento das buscas por ventiladores aponta para uma oportunidade mais econômica dos consumidores para fugirem do calor.

Para quem quer gastar menos os ventiladores são uma ótima opção. O modelo mais buscado hoje no Zoom é o Ventilador de Teto com Controle Remoto Arno Ultimate 3 Pás 6 Velocidades, que custa entre R$ 389 e R$ 544,99, com variação de preço de 40%. Já o segundo é o ventilador de Mesa Arno Silence Force VF40 40 cm 6 Pás 3 Velocidades e está na faixa de preço de R$ 168,99, com variação de 41%. Por fim, o terceiro do pódio, o Ventilador de Mesa Arno Turbo Silêncio Maxx Repelente TS55 40 cm 6 Pás 3 Velocidades, é o que requer mais pesquisa na hora da compra, pois oscila de valor em 89%, podendo custar de R$ 185 até R$ 349.

Agora, para quem está disposto a investir um pouco mais, o ar-condicionado é uma opção muito mais eficiente para refrescar os ambientes. O Ar Condicionado Split Samsung 12000 BTUs AR12HVSPBSNNAZ / AR12HVSPBSNXAZ, hoje é o modelo mais buscado e custa entre R$ 1.719,57 e R$ 2.085,05, com variação de 21%. O segundo da lista, o Ar Condicionado Split Samsung 9000 BTUs AR09HVSPBSNNAZ / AR09HVSPBSNXAZ, é um pouco mais barato e oscila ainda mais de preço: 38%. Esse modelo pode ser encontrado por R$ 1.449,00 ou por até R$ 1.999,00. O Ar Condicionado Janela Consul 10000 BTUs CCB10DB completa o ranking e é o mais em conta, podendo custar entre R$ 996,55 e R$ 1.449,00.

Esse último modelo é o que requer mais pesquisa de preço, já que possui uma variação de 45%.

Vale a pena comprar um novo ar-condicionado para reduzir a conta de luz?

Os consumidores que já possuem aparelhos mais antigos precisam ficar atentos para decidir se não está na hora de trocar por um modelo mais econômico, já que muitas vezes a redução na conta de luz pode ser equivalente à parcela de um modelo mais novo. Para auxiliar nessa decisão, o Zoom levantou os aparelhos mais buscados e também os que geram mais economia de energia de acordo com a quantidade de BTUs recomendada para cada ambiente.

Segundo Daniel Cunha, especialista de produtos do Zoom, a dica para achar aparelhos econômicos é sempre optar por modelos com o Selo Procel A de eficiência energética. "Muitas vezes, não é tão fácil encontrar essa informação na tabela oficial do Inmetro e é por isso que temos um canal no Zoom para o cliente procurar os nossos especialistas", aconselha.

"Outro ponto muito importante na economia de energia, e também na durabilidade do aparelho, é optar por modelos "Inverter", que é uma característica presente em apenas alguns modelos Splits. O motor Inverter não trabalha com picos de potência, como os modelos tradicionais. Ele fica constantemente ligado, mantendo a temperatura mais estável e agradável e, por esse motivo, o desgaste do aparelho é menor e o consumo de energia, também. Além disso, gera muito menos ruído", explica o especialista.

Confira pesquisa completa no link:

http://www.singcomunica.com.br/cresce-a-procura-por-ventiladores-e-condicionadores-de-ar-neste-verao/