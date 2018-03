Croma-Pharma fortalece sua liderança inovadora no campo da dermatologia funcional ao assegurar os direitos exclusivos de distribuição do UNIVERSKIN, o mais personalizado e inovador conceito de tratamento da pele, para 11 mercados importantes

VIENA, 20 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de expandir ainda mais suas atividades empresariais na área de tratamentos dermatológicos, a Croma-Pharma GmbH, da Áustria, assinou um acordo de licenciamento e distribuição abrangente com a UNIVERSKIN SAS, da França. De acordo com muitos especialistas do setor, o UNIVERSKIN é o conceito de tratamento da pele mais inovador e personalizado disponível no mercado hoje. O UNIVERSKIN já é usado com muito sucesso por mais de 500 dermatologistas na França e por dermatologistas em 23 países.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/450867/Photo_1_Arampatzis_Prinz.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/450882/universkin_primum.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/450880/Universkin_1.jpg

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/450881/Universkin_3.jpg

A cooperação foi concluída para pelo menos 8 anos . Os direitos exclusivos de licenciamento e distribuição de todos os produtos da UNIVERSKIN se referem a países europeus, ou seja, para a Alemanha, Áustria, França, Polônia, Espanha, Portugal, Holanda, bem como para países em outros continentes, como Austrália, Canadá e Brasil. Pelos direitos de licenciamento e distribuição, a Croma-Pharma pagou uma quantia não divulgada na faixa de vários milhões de euros. O acordo entra em vigor em 1o de janeiro de 2017 .

Sob sua marca premium Princess®, que é disponibilizada exclusivamente através de dermatologistas e farmácias, a Croma-Pharma oferece uma grande variedade de produtos no campo da medicina estética não invasiva e minimamente invasiva. O portfólio da empresa inclui produtos ricos em ácido hialurônico, como preenchimentos (fillers) intradérmicos, fios de lifting, máscaras faciais, soros e a série True Hyaluron. No momento, amplos estudos estão em andamento na Europa e nos EUA para a aprovação do novo produto Botulinum Neurotoxin (neurotoxinas botulínicas) da Croma, o que deverá acontecer em 2019. Para os médicos, a Croma oferece todos os tratamentos dermatológicos relevantes de uma única fonte da aclamada qualidade "Feito na Áustria" (fornecedora única). O portfólio estético da linha de produtos Princess® é desenvolvido e fabricado pela Croma-Pharma GmbH, na sede da empresa em Leobendorf, próxima de Viena, Áustria.

A combinação especializada de preenchimentos com ácido hialurônico, fios de lifting, Botulinum Neurotoxins (neurotoxinas botulínicas) e com os avançados produtos de tratamento da pele garantem resultados duradouros, sob medida, com o método médico e antienvelhecimento minimamente invasivo.

O CEO e coproprietário da UNIVERSKIN SAS, Dr. Charalampos Arampatzis, declarou: "Graças a essa promissora colaboração com a Croma-Pharma, estamos melhorando nossa estrutura de vendas em mercados importantes e aumentando significativamente as atividades comerciais da UNIVERSKIN, através da reconhecida expertise da Croma-Pharma, uma empresa de propriedade familiar voltada para a inovação".

O CEO e coproprietário da Croma-Pharma GmbH, Mag. Pharm. Andreas Prinz, disse: "Com a UNIVERSKIN, podemos implementar o conceito mais inovador no campo de tratamento da pele personalizado e um sistema único de educação médica em nosso portfólio. Ao fazer isso, a Croma-Pharma realça sua posição de liderança como inovadora no campo da medicina estética não invasiva e minimamente invasiva".

Sobre a UNIVERSKIN SAS:

A UNIVERSKIN é uma empresa privada pioneira de dermatologia, estabelecida em 2006 e sediada em Sophia Antipolis, na França. A equipe de fundação e administração da UNIVERSKIN é composta por dermatologistas, cirurgiões plásticos, farmacêuticos, biólogos, químicos e anatomopatologistas.

A UNIVERSKIN investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para revolucionar o tratamento da pele e capacitar os médicos para pensar na pele em vez de em produtos: o médico recupera a simplicidade, o tratamento é mais eficaz e a tolerância é maior para o usuário. A UNIVERSKIN adota uma lógica médica em tratamento da pele: análise da pele realizada por médicos treinados, escolha de ingredientes ativos, concentração, duração da aplicação e, então, monitoramento. Pela primeira vez, o médico pode projetar um tratamento da pele minimalista, baseado em evidências clínicas, que produz resultados reais, com apenas um produto.

Para desenvolver a fórmula para cada paciente, uma análise médica da pele é feita por médicos treinados, o que possibilita a seleção dos ingredientes ativos relevantes entre 19 ingredientes ativos disponíveis, desenvolvidos e produzidos na França, após oito anos de pesquisa. O médico irá escolher os ingredientes ativos e a concentração e os pacientes escolhem a textura. São possíveis até 1.159 fórmulas, em potencial, em 57 concentrações diferentes. Com um tempo de preparação de menos de dois minutos, a fórmula para o tratamento da pele será feita sob o controle do médico, na frente do paciente. Ela será ajustada com o tempo para corresponder ao estilo de vida, idade e condição da pele do paciente, bem como das agressões sazonais e ambientais.

Sobre a Croma-Pharma GmbH:

Fundada em 1976, a Croma-Pharma é uma empresa farmacêutica de propriedade familiar, ativa globalmente, sediada em Leobendorf, Áustria. A Croma-Pharma é uma das empresas mais inovadoras do mundo no crescente mercado da medicina estética minimamente invasiva (MIAM -- minimally-invasive aesthetic medicine).

Sob sua marca premium Princess®, a Croma oferece máscaras faciais, soros, preenchimentos intradérmicos e fios de lifting. Esses produtos de alta qualidade são distribuídos exclusivamente por médicos e farmácias. Com a produção de 6 milhões de seringas pré-preenchidas anualmente e mais de 150 milhões de seringas desde sua fundação, a Croma-Pharma é uma grande fabricante de produtos baseados em ácido hialurônico. O sucesso se deve à pesquisa e desenvolvimento na sede da empresa em Leobendorf, Áustria. O Conselho de Administração da Croma tem uma clara visão de tecnologias de alta qualidade e aproveita corajosamente oportunidades de obtenção licenças e de aquisições de empresas complementares. Atualmente, a Croma-Pharma emprega 310 pessoas e opera 11 subsidiárias. Através de parcerias de distribuição, os produtos são comercializados em mais de 70 países. A Croma-Pharma é uma empresa premiada que celebrou seu 40o aniversário em 2016.

Para mais informações sobre a Croma-Pharma, por favor, visite: http://www.croma.at

Crédito das fotos: Croma/Feelimage Matern

Foto1: Dr. Charalampos Arampatzis, Mag. Andreas Prinz, assinando.

Crédito das fotos: UNIVERSKIN

Universkin 1

Universkin 3

Universkin 4

Universkin Primum

FONTE Croma-Pharma GmbH