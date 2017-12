Cruzeiro Cigano - a riqueza da cultura cigana pelos mares do Brasil

(DINO - 09 jan, 2017) - Fazer um cruzeiro pode ser um pouco ousado dependendo da perspectiva, visto que ouve-se diversos comentários do tipo "Será que vou passar mal com o balançar do navio?", "Será que o valor cobrado é justo?", "Como vou ocupar o meu dia em um navio?", entre outras inúmeras questões que surgem na hora de fechar um pacote de cruzeiro.

Optar pela melhor forma de viajar depende do perfil e da necessidade da pessoa, contudo a escolha de viajar pelos mares dentro de um navio é muito atrativa. Só de não precisar reservas hotéis, voos, entre outras atividades burocráticas, já é bem visto por muita gente.

A grande vantagem é o custo-benefício, já que a alimentação é inclusa e ainda há diversas opções de pacotes de bebidas. Além das atividades de lazer, como piscinas, academias, cassinos, shows, boates, entre outros atrativos. Se mesmo assim ainda resta dúvidas, veja os custos de uma viagem convencional, desde passagens, taxas de embarque, hospedagem, passeios, alimentação e bebidas no destino escolhido.

A oportunidade de conhecer vários lugares sem precisar arrumar as malas e ainda ter contato com pessoas de outras culturas é sem dúvida uma experiência única. Pensando nisso, foi criado o Cruzeiro Temático Cigano, onde a espiritualidade, esoterismo e misticismo estarão presentes num espaço confortável e luxuoso do navio Sovereign da Pullmantur. A viagem será por 4 dias e 3 noites, do dia 22 à 25 de fevereiro, saindo de Santos e passando por Búzios e Rio de Janeiro.

O cruzeiro promete oferecer a todos os viajantes um mergulho de conhecimento e vivência na cultura cigana através de bailes temáticos, shows com as ciganas, expositores de produtos esotéricos e oraculistas para vislumbrar o destino de todos os interessados.

Além disso, o navio disponibiliza aos viajantes um spa, centro fitness, espaço para crianças e adolescentes, quadra de paddle, parede de escala e uma infinidade de possibilidades para fazer das férias de todos, navegando pelas águas brasileiras, as melhores possíveis. Os serviços incluídos no cruzeiro são:

Cabine na categoria selecionada e limpeza diária da mesma;

Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar);

Pacote de bebidas com seleção de bebidas definida pela cia. em restaurantes e bares;

Acesso e uso das instalações do navio, e participação em todos os programas de animação e atividades;

Seguro de vida;

Translado do Aeroporto de Congonhas ao Porto de Santos (ida e volta).

Para quem se interessar, é só entrar em contato com a Agência Caravela Cruzeiros através do e-mail dfittipaldi@caravelacruzeiros.com.br ou pelo telefone (11) 98675-3493.

Sobre a Arte Cigana

Há mais de 2 anos o grupo A Arte Cigana planeja e desenvolve festas ciganas e árabes. As apresentações acontecem em alguns bares de São Paulo como Al Maual, Santa Cevada e na casa de show Biroska.